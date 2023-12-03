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Dünya

Demir Kubbe eridi, füzeler Tel Aviv'e düştü

İşgalci İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri, hedefinden saparak Tel Aviv'e düştü.

3 Aralık 2023 Pazar 02:19 - Güncelleme:
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İşgalci İsrail "insani ara" sonrası Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri hedefinden sapıp Tel Aviv'e düştü.

Tel Aviv'den yükselEN siren sesleriyle beraber ateşlenen Demir Kubbe'nin füzelerinden biri şehir merkezine düştü.

Demir Kubbe'nin hedeften saptığı anlara ilişkin görüntüler kaydedildi.

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