İşgalci İsrail "insani ara" sonrası Gazze'ye aralıksız saldırılarını sürdürürken, hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri hedefinden sapıp Tel Aviv'e düştü.
Tel Aviv'den yükselEN siren sesleriyle beraber ateşlenen Demir Kubbe'nin füzelerinden biri şehir merkezine düştü.
Demir Kubbe'nin hedeften saptığı anlara ilişkin görüntüler kaydedildi.
��"Demir Kubbe eridi, füzeler Tel Aviv'e düştü"— Star Gazetesi ���� (@stargazete) December 2, 2023
İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin füzelerinden biri, hedefinden saparak Tel Aviv'e düştühttps://t.co/YdRq10sVnM pic.twitter.com/xhKkPYKP9K