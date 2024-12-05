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Dünya

Demir yolu inşaatı çöktü: 13 kişi kayıp

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde demir yolu inşaatının çökmesi sonucu 13 işçi kayboldu. Yerel acil durum görevlileri ve afet yardım birimleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 06:56 - Güncelleme:
Demir yolu inşaatı çöktü: 13 kişi kayıp
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde dün gece bir demir yolu inşaatının zemininin çökmesi sonucu 13 işçinin kaybolduğu bildirildi.

Şıncın şehrine bağlı Bao'an İlçesi Acil Durum Yönetim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Şıncın-Ciangmın Demiryolu inşaatının 5 no'lu inşaat alanında çöküntü meydana geldi.

Alanda çalışan 13 işçi, çöken bölümde mahsur kalırken, işçilerle irtibatın kesildiği belirtildi.

Yerel acil durum görevlileri ve afet yardım birimleri bölgeye sevk edilirken, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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