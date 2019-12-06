12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7855
  • 6,402
  • 271.69
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Demokrat başkan adaylarından Bloomberg, ''seçimleri satın almaya çalıştığı'' iddialarına yanıt verdi

ABD'de 2020 başkanlık seçimleri yarışına katılan Demokrat aday adaylarından milyarder iş adamı Michael Bloomberg, seçimleri satın almaya çalıştığı yönündeki iddialara ilişkin, 'Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bloomberg, Amerikan CBS televizyonunda demokrat rakiplerinin kendisine yönelik seçimleri satın almak istediği iddialarına yanıt verdi.

Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi liberal Demokrat aday adaylarının kendisi hakkındaki söz konusun iddiaları sorulan Bloomberg, şunları söyledi:

"Ben hiçbir şey satın almıyorum. Onların yaptığı şeyin aynısını sadece kendi paramı kullanarak yapıyorum. Onlar, başkalarının parasını kullanıyor ve parayı verenler de onlardan bir şeyler bekliyor. Bir beklentisi olmadan kimse size para vermez. Ben satın alınmak istemiyorum."

Bloomberg, zengin bir aileden gelmediğini, hayata avantajlı başlamadığını ve çalışarak kurduğu şirketin olağanüstü bir başarıya ulaşmasını sağladığını söyleyerek, "Bunun nesi yanlış? Beni eleştiriyorlar. Kendilerinin de böyle bir şansı vardı. Neden yapmadılar. Gidip para kazanabilirlerdi. Kendi paralarının ne kadarını seçim kampanyasına harcıyorlar?" diye konuştu.

Bloomberg, şimdiye kadar 59 milyon dolar harcadı

Elizabeth Warren, Bloomberg'i seçimleri satın almakla suçlamış, Bernie Sanders ise Bloomberg'in milyarlarını yat, lüks bir araba satın almak yerine ABD'yi satın almak için harcadığını" iddia etmişti.

Bloomberg, başkanlık yarışına katılan en son demokrat aday adayı oldu.

ABD medyasındaki haberlere göre, Bloomberg, kısa süre önce girdiği başkanlık yarışı için şimdiye kadar 59 milyon dolar harcadı.

Demokrat aday adaylarından şimdiye kadar 13 kişi başkanlık yarışından çekildi, 15 aday adayı ise seçim kampanyasına devam ediyor.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders, Demokrat aday adayları arasındaki popülerliğini sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı ancak eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford daha sonra yarıştan çekildi.

Trump'a karşı kendi partisinden aday adayı olanlar arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.

ABD'de 59'uncu başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak.

MSB bu görüntülerle duyurdu: Tespit edilerek etkisiz hale getirildiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Şii liderden seçimlerde 'bağımsızlık' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara Fransa uyarısı

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

'İsrail Kudüs'te yaşanan zulmün anlatılmasını istemiyor'

Bakan Akar'dan NATO mesajı

Bakan Akar'dan NATO mesajı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

F.Bahçe'den rakiplerine gözdağı

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Türkiye'den Fransa'ya 'basın özgürlüğüne orantısız güç' tepkisi

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Macron'a cevap! 'Türkiye'nin gücünün farkında'

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...

Yıl bitiyor! İşte 2019’un son kampanyaları...
 

POPÜLER HABERLER

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

Fransa´da polisten göstericiye feci dayak!

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

'Süper fareler' uzaya gönderildi!

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

Kabuğunun yüzde 95'i kalsiyum... İşte saymakla bitmeyen faydaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA