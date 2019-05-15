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Demokrat seçmenin tercihi Biden'dan yana

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlarda eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakiplerinin açık ara önünde, anketlerde liste başında çıkıyor.

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ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Demokratların adayı olabilmek için girdiği yarışı rakiplerinin önünde götürüyor.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde Demokratlar arasındaki aday adaylığı yarışı tüm hızıyla sürüyor.

Başkanlık seçimlerine giden yolda Demokratlar kendi başkan adaylarını belirleyebilmek için kıyasıya yarışırken, önceki Başkan Barack Obama döneminde 8 yıl başkan yardımcılığı yapan 76 yaşındaki Biden'ın ismi tüm anketlerde öne çıkıyor.

Reuters/Ipsos ortaklığında 10-13 Mayıs tarihleri arasında ABD genelinde Demokrat seçmenler arasında yapılan son anket, Biden'ın ilk sıradaki yerini pekiştirdiğini ortaya koydu.

BİDEN'A DESTEK ARTTI

Ankete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 29'u Biden'ı Demokratların başkan adayı olarak görmek istediklerini beyan ederken, ikinci sırada Vermont Senatörü Bernie Sanders yüzde 13'lük oranla yer aldı. Ankette, Biden'ın bir önceki aya göre oy oranını 5 puan artırdığına dikkat çekildi.

Öte yandan Emerson Polling tarafından yapılan son ankette de Biden, tüm rakiplerinin açık ara önünde çıktı.

10-13 Mayıs tarihleri arasında ülke genelindeki Demokrat seçmenler arasında yapılan ankette Biden, yüzde 33 düzeyinde destek bulurken, ikinci sırada yüzde 25 ile yine Sanders yer aldı.

ABD'de siyasi analiz ve anketlere yer veren "Real Clear Politics" adlı internet sitesindeki anket ortalamalarına göre de Biden, yüzde 39.8'lik oy oranıyla Demokrat aday adayları arasında ilk sıradaki yerini korudu.

Biden'ı yüzde 16.3 ile Sanders takip ederken, 3. sırada ise Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren yüzde 8,3'lük oy oranıyla yer aldı.

ÖN SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Demokratlar, 3 Kasım 2020'deki seçimler öncesinde hazirandan başlamak üzere çok sayıda canlı yayın açık oturumu gerçekleştirecek. Bu canlı yayın tartışmalarının ardından 2020 şubatından itibaren hazirana kadar 20 civarında eyalette "primary" ve "caucus" denen ön seçimlerde Demokratlar kendi adaylarını belirlemek üzere oy kullanacak.

Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde 13-16 Temmuz 2020'de düzenlenecek Demokrat Parti kongresinde ise ülkenin dört bir yanından gelen delegeler partinin başkan adayını belirleyecek.

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