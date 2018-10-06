Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yakıt tankerinde yangın: 50 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'nın batısındaki Aşağı Kongo Bölgesi Mbuba köyünde yakıt tankerinin bir araçla çarpışması sonucu çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ciddi yanıklar sonucu yaralandığı aktarıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.