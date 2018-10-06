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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yakıt tankerinde yangın: 50 kişi hayatını kaybetti

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yakıt tankeri ve bir aracın çarpışması sonucu çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'nın batısındaki Aşağı Kongo Bölgesi Mbuba köyünde yakıt tankerinin bir araçla çarpışması sonucu çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin ciddi yanıklar sonucu yaralandığı aktarıldı.

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