Demokratlar, Trump'a yönelik azil gerekçelerini bugün açıklayacak

Amerikan medyasına konuşan Kongre kaynakları, başta Adalet Komitesi olmak üzere İstihbarat Komitesi ve sürece katkı veren diğer komite başkanlarının bugün ortak bir açıklama yapacağını belirtti.

Ortak açıklamada söz konusu komitelerde elde edilen bulgular ve son olarak Adalet Komitesi'nde yapılan oturumlar ışığında Trump'ın azli ile ilgili olarak hangi hukuki gerekçelerin kullanılacağının açıklanacağı kaydedildi.

- İki başlıkta suçlama yapılması bekleniyor

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Demokratların Trump'a "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin çalışmasını engellemek" şeklinde iki başlık altında suçlama yönelteceği iddiası yer aldı.

Buna göre Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, siyasi rakibi Joe Biden aleyhinde koz elde etmeye çalışmak ve sonrasında bu süreci soruşturan Kongre'nin işini yapmasına engel olmaya çalışmakla suçlanacak.

Adalet Komitesi'nin bugün basın toplantısının ardından çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaları yapması ve bunları oylaması bekleniyor.

- Genel Kurul'da yıl sonundan önce oylama yapılabilir

Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na gönderilecek.

Yaklaşan Noel tatili sebebiyle Demokratlar bu yıl bitmeden söz konusu oylamayı Genel Kurul'da yapmak istediklerini daha önce dile getirmişlerdi. Bu oylamanın ardından yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da ise pazartesi günü yapmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.