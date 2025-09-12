İSTANBUL 28°C / 21°C
Demokratlar Trump'ın hedefinde: Chicago, Afganistan'dan daha kötü

Ülkenin Demokratların yönetiminde olan 'neredeyse her şehirde' güvenlik sorunu yaşandığını ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, Chicago'daki silahlı saldırılar nedeniyle can kayıplarının yüksekliğine işaret etti. Trump, 'Her hafta 6, 7, 8, 9 insan kaybediyorlar; 30, 40 kişi vuruluyor. Bu Afganistan'dan daha kötü' dedi.

AA12 Eylül 2025 Cuma 18:24 - Güncelleme:
Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'deki suç oranı yüksek kentlere yapacağı müdahalelere ilişkin detaylara yer verirken, Demokratların suçla mücadele yöntemlerini eleştirdi.

ABD'nin kentlerindeki güvenlik ve suçlarla mücadele konusunda yaşanan problemlere değinen Trump, "Demokratlar tarafından yönetilen neredeyse her şehir sorunlu." dedi.

Demokratların yönetiminde olan kentlerdeki mahkemelerde, suç işleyenlerin kefalet ödemeden tutuksuz yargılanmalarına müsaade edilmesinin "tam bir felaket" olduğunu söyleyen Trump, bu uygulamanın "derhal kaldırılması" gerektiğini vurguladı.

Donald Trump, ABD'de yargılama sürecinin çok uzun olduğuna işaret ettiği konuşmasında, Çin'deki hızlı yargılama sürecini örnek gösterdi.

Cumhuriyetçilerin yönettiği bazı şehirlerde de durumun kötü olduğunu kabul ecen ABD Başkanı, "Birkaç kötü Cumhuriyetçi şehir var ve onları düzelteceğiz." ifadesini kullandı.

Trump, buna örnek olarak, Tennessee eyaletinin Memphis kenti ile Louisiana eyaletinin New Orleans kentinin ismini vererek "New Orleans gerçekten kötü durumda ve Vali bizim (şehre) girmemizi istiyor. Bunu da yapacağız." diye konuştu.

"CHİCAGO, AFGANİSTAN'DAN DAHA KÖTÜ"

Demokrat yönetime sahip bir başka şehir Chicago'daki suç oranlarının altını çizen Trump, bu kentin nüfusunun fazla olması nedeniyle suçla mücadelenin aciliyetinin diğer şehirlerden farklı olduğunu belirtti.

Trump, "(Chicago) Washington'dan çok daha büyük. Orduyu getirebiliriz, Ulusal Muhafızları getirebiliriz. Yapmamız gerekeni yapacağız." ifadesini kullandı.

Chicago'daki silahlı saldırılar nedeniyle can kayıplarının yüksekliğine işaret eden Trump, "Her hafta 6, 7, 8, 9 insan kaybediyorlar; 30, 40 kişi vuruluyor. Bu Afganistan'dan daha kötü." dedi.

Başkan Trump, Washington'da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesini savunduğu konuşmasında, başkentte artık suç işlenmediğini ve insanların çok mutlu olduğunu dile getirdi.

