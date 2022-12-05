Dendias, Kazakistan'ı ziyaret eden ilk Yunan dışişleri bakanı oldu

Resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez Kazakistan'a gelen Dendias, başkent Astana'da Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile bir araya geldi.

Tileuberdi ve Dendias, heyetler arası görüşmelerin ardından Kazakistan ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları arasında diplomatların eğitimi alanında işbirliğine dair yapılan mutabakat zaptını imzaladı.

Daha sonra ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazak Bakan, Yunanistan'ın ülkesinin Güney Avrupa'daki önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çekti.

Tileuberdi, Yunan mevkidaşı Dendias ile tam karşılıklı anlayış içinde siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda ikili ilişkilerin perspektiflerinin yanı sıra uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğini ayrıntılı olarak ele aldıklarını söyledi.

Bu yılın 9 ayında karşılıklı ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 1,4 milyar dolara ulaştığını aktaran Tileuberdi, bu yaz iki ülke arasında Kazak-Yunan İş Konseyinin kurulduğunu anımsattı.

Tileuberdi, bugün iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında diplomatik servis görevlilerinin eğitimi alanında işbirliğine dair bir mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Genel olarak müzakerelerin sonuçları, ülkelerimiz arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini tam olarak geliştirmek ve genişletmek için karşılıklı çıkarların varlığını doğrulamıştır." ifadesini kullandı.

- "KAZAKİSTAN, YUNANİSTAN VE TÜM AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN GÜVENİLİR BİR ENERJİ ORTAĞIDIR"



Bakan Dendias, kendisinin Kazakistan'ı ziyaret eden ilk Yunan dışişleri bakanı olduğunu ve bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladıkları bu ülke ile ilişkileri ilerletmek istediklerini bildirdi.

Dendias, yaklaşık 10 bin Yunan diasporasının yaşadığı Kazakistan ile güçlü dostluk ve karşılıklı anlayış köprüsü kurulduğunun altını çizdi ve gelecek dönemde Aktau'da konsolosluk açacaklarını dile getirdi.

Kazak mevkidaşıyla gerçekleştirdiği görüşmede uluslararası kuruluşlar kapsamındaki işbirliğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını da belirten Dendias, "Birleşmiş Milletler sistemi içinde çok iyi işbirliği yapıyoruz. Bu alanda bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Dendias, ikili ticaretin gelişmesi için büyük potansiyel olduğu konusunda mutabık kaldıklarını belirterek, "Kazakistan, Yunanistan ve tüm Avrupa Birliği için güvenilir bir enerji ortağıdır. Biz gaz koridorunun kavşağındayız ve Avrupa'ya özellikle Orta ve Doğu Avrupa'ya açılan kapı konumundayız. Enerjiye, turizme, inşaat ve tarıma odaklanabiliriz." diye konuştu.

Kazakistan ile AB arasındaki ilişkileri de masaya yatırdıklarını aktaran Dendias, Yunanistan'ın bu ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

- TOKAYEV, DENDİAS'I KABUL ETTİ



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesine gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul etti.

Tokayev, Yunanistan ile ilişkilerin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, "Karşılıklı işbirliğinin göstergelerini yeni bir düzeye taşımak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Dendias da Orta Asya'da istikrarın garantörü konumundaki Kazakistan'ı bölgedeki en büyük ve öncelikli ülke olarak gördüklerini kaydederek, "Yunanistan, ülkenizle daha fazla karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine hazır." dedi.