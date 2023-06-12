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Dünya

Dendias'tan Başkan Erdoğan itirafı: Hayatım boyunca unutmayacağım

Türkiye'nin 'Mavi Vatan' ilkesindeki kararlı duruşundan dolayı endişelenen Yunanistan tarafından yeni bir itiraf daha geldi. Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias; 2020 yılında yaşanan krize değindi, Erdoğan'ın o hamlesini hayatı boyunca unutmayacağını söyledi.

12 Haziran 2023 Pazartesi 15:41 - Güncelleme:
Dendias'tan Başkan Erdoğan itirafı: Hayatım boyunca unutmayacağım
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İkinci kez seçimlere giden Yunanistan'dan Türkiye ile ilişkilere dair itiraflar geliyor. Türkiye ile diyalog kapılarının kapanmaması gerektiğinin altını çizen Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başkan Erdoğan'ın o hamlesi sonrası nasıl paniklediklerini anlattı.

Türkiye ile ilişkilerde fırsat penceresinin açık kalmasını istediğini belirten Dendias, 'Mavi Vatan' sözlerinin ortaya çıkardığı endişeden bahsetti. Türkiye ile yaşanan gerilimlere dikkat çekti.

ASLA UNUTMAYACAĞIM

Dendias, 2020 yılında gerçekten savaşın eşiğine gelindiğini belirtti. Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için 'Oruç Reis'in çıkmasının kendileri için nasıl büyük bir felaket olduğunu anlattı.

Bu sürecin iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdiğini bir kaza yaşanmaması için mücadele ettiğini anlatan Dendias, unutamayacağı bir diğer anın ise Erdoğan'ın köprüleri attığı gün olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın eski Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ABD Senatosunda 'Türkiye'ye F-16 satışı yapmayın!' demesinin ardından Başkan Erdoğan'ın 'Artık benim için Miçotakis diye birisi yok' sözleri oldu.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİM

Bu olaydan sonra 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde Başkan Erdoğan ile görüşmek istediğini söyleyen Dendias, Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirebilme fırsatı bulduğunu ifade etti.

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