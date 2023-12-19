Dendias'tan Mısır'a ziyaret

Dendias' "X" sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mısır ziyaretinde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildiğini belirterek "Kendisini, yeniden seçilmesinden ötürü tebrik ettim ve Yunanistan ile Mısır'ın stratejik ilişkisinin bölgemizdeki güvenlik ve istikrar için öneminin altını çizdim." ifadesini kullandı.

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile de görüştüğünü aktaran Dendias, 2020'de Mısır ve Yunanistan arasında münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesine yönelik imzalanan ancak Türkiye'nin itiraz ettiği anlaşmayı hatırlatarak ikili ilişkilerin son dört yıldır çok iyi olduğunu vurguladı.

Dendias, basına yaptığı açıklamada da Mısır'ın Güneydoğu Akdeniz ve Arap dünyası da dahil olmak üzere bölgede istikrar ve barışın sağlanması için önemli bir faktör olduğunu belirterek, Yunanistan'ın da bu bölgede istikrar sağlayan bir role sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Libya, Sudan, Gazze'deki durum, sivillerin korunması ve ateşkes ihtiyacını ele aldıklarını aktaran Dendias, "Tüm tehdit ve zorlukları, savunma işbirliğimizin uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku temelinde güçlendirilmesini konuştuk. Savunma sanayisi alanında işbirliğimizi de, özellikle Yunanistan'ın bir savunma ekosistemi oluşturma çabasını göz önünde bulundurarak önceliklendirme fırsatını yakaladık. Dahası, iki ülke arasındaki ortak askeri tatbikatların çerçevesinin genişletilmesine karar verdik." dedi.

Dendias, Zeki'yi Atina'ya davet ettiğini de belirtti.