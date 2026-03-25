Dengeler sarsıldı! İran İsrail'in elektrik santralini vurdu

ABD/İsrail-İran savaşının 26. gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. İran yeni misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'i hedef aldı.

ÜLKENİN EN BÜYÜK ENERJİ SANTRALİ VURULDU

İran-İsrail-ABD savaşı tüm şiddetiyle sürerken, İran'ın füze misillemesinin ardından İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde bulunan Rabin Elektrik Santrali çevresinden yoğun dumanlar yükseldi. İsrail basını, ülkenin kuzeyindeki Hadera kentindeki Rabin Elektrik Santrali çevresine füze saldırısıyla ilgili detaylara yer verdi.

Saldırının ardından santralin çevresinden yoğun dumanların yükseldiğini aktaran Kanal 12 televizyonu ülke genelinde 30 bölgeye füze parçalarının ve şarapnelin isabet ettiğini duyurdu.

İSRAİL'İN BİRÇOK BÖLGESİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'ın yeni misillemesinin hemen ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in bir çok bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu ise İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan ikinci bir uyarıya kadar sığınaklardan çıkmamaları istendi.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE YENİ FÜZE VE İHA SALDIRILARI

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 1 balistik füze ve 20'yi aşkın İHA saldırısının önlendiği bildirildi.

Kuveyt ordusu ise, günün erken saatlerinde yapılan ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangına yol açan İHA saldırısının ardından, ülkenin bir kez daha düşman füzelerine ve İHA'larına hedef olduğunu duyurdu.

Kuveyt hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok yerinde sirenlerin çaldığını açıklayarak, vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaptı.

Son saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediği konusunda detaylı bilgi verilmedi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı (IKBY) Neçirvan Barzani, Peşmerge güçlerinin ölümüne yol açan dünkü balistik füze saldırısının ardından İran ile temasa geçtiklerini belirterek, Tahran'ın "bir hata yapıldığını kabul ettiğini" ve konuyla ilgili soruşturma başlatma sözü verdiğini söyledi.

Suudi Arabistan, ülkenin doğu bölgesinde 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran ve Lübnan'da daha fazla hedefe yönelik yeni hava saldırılarına ilişkin planı onayladığını duyurdu.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ABD'nin Lincoln gemisini füze menziline girdiğinde hedef alacaklarını söyledi

ABD'de eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları başlamadan birkaç gün önce "nükleer sorunun çözümüne büyük ölçüde katkıda bulunan" teklif sunduğunu belirtti.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, Tahran'ın geçmişte İranlı yetkililere yönelik düzenlenen saldırılarını taklit etmeye çalıştığını savunarak, İran ve Hizbullah'ın, İsrailli yetkililere suikast düzenlemek için ülkede kameraları hacklemeye çalıştığını iddia etti.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle hava sahasını uçuşlara kapatan Irak, bu süreyi 3 gün daha uzattı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın "bölge ülkelerine yönelik kabul edilemez saldırılarını durdurması gerektiğini" ifade etti.

AA'ya konuşan Pakistanlı kaynaklar: Güvence arayışındaki İran, füze kapasitesi sınırlamasını reddediyor ve tazminat istiyor. Müzakereler için 48 saat zarfında hamle bekleniyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin bölgedeki hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'ndeki personelin üçüncü etap tahliyesine hazırlandıklarını belirterek, "Santraldeki durum olumsuz senaryo doğrultusunda ilerliyor." dedi.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ülkesinin İran'a yönelik saldırıları finanse etmek için kullanılacak 200 milyar dolarlık ek bütçe talebini "kesinlikle" desteklemeyeceğini belirtti.

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD Başkanı Donald Trump'ın iddialarının aksine İran ile ABD arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı herhangi bir görüşme gerçekleşmediğini söyledi.

10:54 Irak Savunma Bakanlığı: Enbar'daki Habbaniye Askeri Dispanseri'ne düzenlenen hava saldırında 7 asker öldü, 13 asker yaralandı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezi hedef aldığını öne sürdü.

İran, ABD-İsrail dışındaki ülkelerin, "İran'a karşı saldırgan eylemlere katılmamaları veya bunları desteklememeleri ve ilan edilen güvenlik ve emniyet düzenlemelerine tam olarak uymaları koşuluyla" Hürmüz Boğazı'ndan geçebileceklerini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD-İsrail'in ülkesine açtığı savaşın ardından dünya ekonomisinde meydana gelen olumsuz sonuçların "Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran ve bölgeye dayattığı pervasız ve hukuksuz savaştan kaynaklandığını" söyledi.

İran, İsrail'in kuzeyinde bulunan Safad şehrindeki askeri karargah ve Tel Aviv, Kiryat Şimona, Beni Brak kentlerindeki hedefler ile ABD'nin Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'deki üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları ve karşılıklı saldırılarla devam eden bölgesel gerilim sürerken İran'ın müzakere sürecini ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff veya damadı Jared Kushner yerine Başkan Yardımcısı JD Vance ile yürütmek istediği iddia edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle müzakere yürütüldüğüne ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

07.04 İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

03.34 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" dedi. Arakçi, hukukun üstünlüğüne değer veren herkesi yaşananlara karşı sesini yükseltmeye çağırdı.

03.19 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

03.16 Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt tankını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının yangına yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

02.35 Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze tipindeki insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

02.13 ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

01.38 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Mazenderan eyaletinde, Londra merkezli rejim muhalifi medya kuruluşlarından "Iran International" ve "Manoto TV" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

01.32 ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan atılan füzeler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

01.26 Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı.

01.25 Yemen ordusu, deniz devriyesinin ülkenin güneybatısındaki Bab el-Mendeb açıklarında İran'dan kaçak yük taşıyan bir gemiyi ele geçirdiğini duyurdu.

00.31 İran Ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu.

00.30 İran'dan İsrail'e atılan füzeler, İsrail'in Tel Aviv kentinin semalarında görüntülendi. Saldırı sonrası İsrail hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

00.25 İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırıları devam ediyor. İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçaları Bney Brak kentindeki bir binayı isabet etti.

00.19 Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

00.15 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.