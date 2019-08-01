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Deniz aslanı balinaya yem oldu

ABD’DE bir doğal yaşam fotoğrafçısı, kambur balinanın deniz aslanını yutma anını görüntüledi.

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Aynı zamanda bir deniz biyoloğu olan Chase Dekker adlı fotoğrafçı, 22 Temmuz’da Monterey Körfezi’ndeki balina izleme gezisinde çektiği bu fotoğrafın türünün ilk örneği olduğuna inandığını söyledi. İngiliz BBC’ye konuşan Dekker, “İnanılmaz bir şeydi. Bir anda, hayatımda bir defa görebileceğim bir şey oldu ve balinanın ağzında beklenmedik bir canlı belirdi” dedi. Dekker ayrıca, deniz aslanının balinanın ağzından kurtulup kaçtığından emin olduğunu kaydetti. Dişleri olmayan kambur balinalar sadece küçük deniz canlılarıyla besleniyor. 

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