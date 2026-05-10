Denizaltılar Hürmüz Boğazı'nda hazır! İran'dan ABD'ye misilleme tehdidi

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ay aşkın süredir devam ederken ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor, zaman zaman tansiyon yükseliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD ordusunun İran limanlarına yönelen İran bandıralı 2 petrol tankerine deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umman Körfezi'nde saldırması sonrası misilleme uyarısında bulundu.

DMO tarafından yapılan açıklamada, "İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır" denildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ülkenin deniz gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafif denizaltıların olası tehlike ve tehditlere karşı Hürmüz Boğazı altında hazır beklediğini kaydeden İrani, bu araçların uzun süre su altında görev yapabildiğini belirtti. Söz konusu denizaltıların askerler arasında "Fars (Basra) Körfezi Yunusları" olarak adlandırıldığını aktaran İrani, bu araçların zaman zaman su yüzeyine çıkarak manevra yaptığını ifade etti.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran'ın Çabahar kentinde büyük patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diyalog ve müzakerelerden bahsetmenin teslim olmak anlamına gelmediğini, aksine İran halkının haklarını ve ulusal çıkarlarıkoruma hedefine hizmet ettiğini söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

ABD/İsrail-İran savaşının başlamasından bu yana ilk kez Katar'a ait sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir tanker Hürmüz Boğazı'ndan geçti.

İran'ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Prof. Dr. Sadık Zibakelam ile gazeteci Abbas Abdi hakkında basında yer alan "eleştirel açıklamaları" nedeniyle soruşturma açıldı.

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehlike ve tehditlere karşı hazır beklediğini söyledi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İran gemilerine yönelik herhangi bir saldırıya karşı misilleme yapılacağını duyurarak, "İran tankerlerine ve ticari gemilerine yapılacak herhangi bir saldırı, bölgedeki Amerikan üslerinden birine ve düşman gemilerine yönelik ağır bir saldırıyla sonuçlanacaktır" uyarısında bulundu.

00:01 İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, füze ve insansız hava araçlarının bölgedeki Amerikan hedefleri ile düşman gemilerine kilitlenerek ateşleme emri beklediğini bildirdi.

00:00 İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarını desteklemek için Irak çölünde gizli bir karakol kurduğu ve bunu "tespit etmek üzere olan" Irak birliklerine hava saldırıları düzenlediği iddia edildi.