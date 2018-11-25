Denizdeki gerilimin ardından sert açıklama: Kiev çenesine yumruğu yer

Kırım Limanları Genel Müdürü Aleksey Volkov, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç boğazının bugün sivil gemilere kapatıldığını söyledi.

Volkov, "Kerç boğazından geçişler, sivil gemiler için kapatıldı" diye konuştu. Rus yetkili, boğazı sivil gemilere kapatma kararının güvenlik gerekçesiyle alındığını da sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın sınır çizgisini geçip tehlikeli manevralar yaparak Rus yetkililerin yasal taleplerine uymaksızın Kerç boğazı istikametinde ilerlediğini bildirmişti.

'KİEV ÇENESİNE YUMRUĞU YER'

Bu arada Kırım Meclisi Başkan Yardımcısı Efim Fiks, Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin eyleminin yanıtsız bırakılmayacağını söyledi.

Fiks, "Rusya, hadlerini aşan bu eylemcileri ayıltmak için yeterli güce sahip. Bu eylemcilerin, ileride ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından desteklendikleri için her şeyi yapabileceklerini düşünmesini engellemek için gerekli önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

Kiev'in Rus yasalarına, Kırım ve Kerç boğazında uluslararası denizcilik kurallarına titizlikle uyması gerektiğini vurgulayan Fiks, "Çenelerine yumruğu yiyeceklerini ve olayın böylece kapanacağını düşünüyorum. Hiç kimse Rusya ile oyun oynanmasına izin vermez" diye konuştu.

Azak Denizi'ndeki gemi hareketiyle ilgili sorun, Ukrayna'nın bir Rus balıkçı teknesi ve tankerine el koymasıyla başlamıştı. Ukrayna'nın bu eylemlerini 'deniz terörü' olarak nitelendiren Rusya, yanıt olarak Azak Denizi'nde sınır kontrollerini güçlendirmişti.

(Sputnik)