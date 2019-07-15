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Denize girdi, 48 saat sonra öldü! O tehlikeye dikkat...

William David 'Dave' Bennett, 4 Temmuz’da kızını ziyaret etmek için gittiği Florida'da denize girdi. Talihsiz adam denize girdikten 48 saat sonra et yiyen bakteri (nekrotizan fasiit) yüzünden hayatını kaybetti.

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66 yaşındaki William David 'Dave' Bennett, 4 Temmuz’da Florida'da denize girdi. Talihsiz adam denize girdikten 48 saat sonra hayatını kaybetti. 
 
İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; yıllarca kanserle savaşan baba Bennett'in bağışıklık sistemi oldukça zayıftı. Bennett, karısıyla beraber kızları Cheryl ve ailesini ziyaret etmek için Tennessee'deki evlerinden Florida'ya gitti. Burada denize giren Bennett, ailesinin söylediğine göre oldukça sağlıklı ve iyimser görünüyordu. Ancak William Bennett bir gün sonra ateş, titreme, bacaklarında ağrı ve sırtında kırmızı bir işaretle uyandı. Et yiyen bakteri (nekrotizan fasiit) kaptığı iddia edilen talihsiz adam yaşamını yitirdi.
 
O TEHLİKEYE DİKKAT!
 
Bennett yaşadığı şikayetler üzerine hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, enfeksiyondan şüphelendi ve antibiyotik reçete edeceklerdi ki hasta birkaç saat içinde septik şoka (kan zehirlenmesi) girdi ve pazar günü öğleden sonra hayatını kaybetti. 
 
Yapılan testlere göre; deniz suyunda, az pişmiş kabuklu deniz hayvanlarında da yaşayan bir bakteri türü olan vibrio vulnificus bulunduğu tespit edildi ve bu bakteriye maruz kalan kişilerin yaklaşık yüzde 33'ünde ölümcül sonuçlanabileceği vurgulandı.
 
Babasını kaybeden Cheryl, tehlikeli bakterilerin gittikçe yaygınlaştığı Florida'da tatil yapan herkesi et yiyen bakterilere karşı uyarıyor. 

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