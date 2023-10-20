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Dünya

Deprem değil İsrail vahşeti: Gazze'de 13 bine yakın bina yıkıldı

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığını ya da yaşanmaz hale geldiğini duyurdu. Gazze'de 12 bin 845 konut yıkıldı, 9 bin 55 konut ise oturulamaz hale geldi. 7 kilise hasar alırken 11 cami de yıkıldı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgilere göre, devam eden hava saldırıları nedeniyle kurtarma ekiplerinin görevlerini yerine getiremediğine dikkati çeken Haq hastanelerin de dolup taştığını dile getirdi.

Yaklaşık 9 bin kanser hastasının tedavi alamadığını aktaran Haq, "7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi." bilgisini paylaştı.

Haq, BM Kadın Birimi'ne göre ise 490 bin kadın ve kız çocuğunun yerinden edildiği, yaklaşık 900 kadının ise eşlerini kaybederek dul kaldığı bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısı hakkında ise Haq, "Biz sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. BM'ye göre tüm kutsal alanlar hedef dışıdır." diye konuştu.

Diğer yandan OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada da Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

GAZZE'DE 12 BİNDEN FAZLA BİNA YIKILDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 12 bin 845 konut yıkıldı, 9 bin 55 konut ise oturulamaz hale geldi.

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