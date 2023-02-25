Deprem sonrası ''12 mil'' fırsatçılığına Yunan vekilden tepki!

Türkiye'nin deprem afeti yaşadığı bir dönemde adeta savaş çığırtkanlığı yapan ve Yunan kara sularını 12 mile çıkarılması için "genişletmenin tam zamanı" yorumunda bulunanlara Yunan Meclisi içerisinden tepki geldi.

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı ve iktidar partisi (Yeni Demokrasi) Milletvekili Dora Bakoyanni, deprem fırsatçılığı yapan isimlere karşı çıktı.



Yunan televizyonuna konuşan Bakoyanni, Doğu Akdeniz ve Ege'de enerji kaynaklarının ortak kullanımı için Türkiye ile işbirliği yapılabileceğinden bahsetti.

Bakoyanni, "İşbirliği tabu değil, benim tabularım yok. İsrail-Mısır-Kıbrıs-Yunanistan anlaşması var. Türkiye davet edildi. Şu anda krize neden olacak bir sorun yok. Aksine, sorunların çoğu bir çözüm, işbirliğine dayalı bir çözüm bulabilir. Lübnan'ın İsrail ile işbirliği yapma şekli buna bir örnektir. Düşünün, "savaş halinde" ve bir yandan da işbirliği yapan iki ülke var" dedi.

Tüm bölgenin daha geniş işbirliği için "Bence an meselesi" değerlendirmesinde bulunan Bakoyanni, "deniz alanlarına" ilişkin, "Her durum tamamen farklı, Yunanistan'dan farklı, Lübnan'dan farklı, Mısır'dan farklı. Mısır'ın belli bir noktaya kadar imza atmak istemesi tesadüf değil. Gerçekçi olalım, Mısır Türkiye'nin olası tepkisini dikkate aldı" ifadelerini kullandı.



Bakoyanni, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını da zamansız bulduğunu söyledi.

Star Gazetesi