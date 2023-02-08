ABD'NİN TÜRKİYE'YE GÖNDERDİĞİ ARAMA KURTARMA EKİBİ YOLA ÇIKTI

ABD'nin, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve California eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerinin Dover Üssü'nden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı.

Uçakta 161 personel 12 köpek ve 85 tondan fazla özel ekipman olduğu bilgisi verildi.

USAID'den yapılan açıklamada, söz konusu ekibin, şu anda bölgede çalışma yapan diğer ABD insani yardım ekiplerine katılacağı kaydedildi.

Uçak, İncirlik Hava Üssü'ne inecek ve kurtarma ekibi, oradan deprem bölgelerine geçerek arama kurtarma çalışmalarına katılacak.



ALMANYA'DAN ARAMA KURTARMA EKİBİ İLE YARDIM MALZEMELERİ BİR UÇAKLA DEPREM BÖLGESİNE YOLA ÇIKTI

Alman Federal Teknik Yardım Kurumuna (THW) bağlı bir Arama ve Kurtarma Ekibi (SEEBA) 50 acil durum personeli, özel eğitimli köpekler ve kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Köln/Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Adana'ya hareket etti.

Havalimanında düzenlenen basın toplantısının ardından yola çıkan yardım ekibiyle birlikte acil durum jeneratörü, çadır, battaniye, uyku tulumu, kamp yatağı ve su arıtma cihazlarından oluşan ilave yardım malzemeleri uçağa yüklendi.

Yola çıkan acil yardım ekibinin Türkiye'de AFAD ile yakın koordine ve işbirliği içinde çalışacağı bilgisi paylaşıldı.

- İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN DAYANIŞMA AÇIKLAMASI

Alman Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin derin şokunu yaşadıklarını ve Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi. Faeser, "Bu korkunç doğal afet akıl almaz bir yıkıma neden olmuştur. Korkunç sayıda insan hayatını kaybetti ya da hala yaşam mücadelesi veriyor. Türkiye'nin yanında dimdik duruyoruz. Almanya ve AB'den gelen yardımlar hemen başladı." dedi.

Yardımların bundan sonra da devam edeceğini belirten Bakan Faeser, şunları kaydetti:

"Deprem bölgelerinde çok deneyimli olan THW'nin son derece uzmanlaşmış acil kurtarma biriminin bu öğleden sonra afet bölgesine varacak olmasından dolayı çok müteşekkirim. Ekiplerimiz insanları enkazdan kurtarmaya yardımcı olacak ve hayatta kalanları kurtarmaya çalışacaklar. Yardım görevlilerimize bu zor ve tehlikeli görevlerinde başarılar diliyorum. Türkiye'ye ulaşmış olan kurtarma görevlilerine ve federal polis güçlerine içten teşekkürlerimi ifade etmek isterim."

Köln/Bonn Havalimanı'ndan dün gece de International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlar ve özel eğitimli köpeklerden oluşan bir ekip Türkiye'ye gitmişti.

KANADA'NIN BURNABY ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN 10 TECRÜBELİ İTFAİYECİ DEPREM BÖLGELERİNE YARDIM İÇİN YOLA ÇIKTI

Kanada'nın Burnaby Arama Kurtarma (USAR) ekibine bağlı 10 tecrübeli itfaiyeci, kapsamlı yardım malzemeleriyle birlikte Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçağı ile deprem bölgelerine yardım için Türkiye'ye hareket etti.

Türk milletine başsağlığı dileyen Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Vancouver kentindeki Türk toplumu tarafından bir gün içerisinde 2.2 tonluk yardım malzemesinin toplandığını ve 11 paletlik bölümünün uçağa yüklendiğini belirtti.