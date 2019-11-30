Depremde ölenler elektrik direğinde ilan ediliyor
Arnavutluk’ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan acı haberler gelmeye devam ediyor.
Thruman kentinde depremde hayatını kaybedenlerin isimleri ve fotoğrafları yol kenarında bulunan elektrik direklerine asıldı. Ölüm haberlerin bu şekilde verildiği öğrenilen kentte, haberi verilen arasında 4 yaşında babaannesi ile enkaz altında kalarak ölen Ariela Roland Lala da yer aldı. Küçük kızın fotoğrafını görenler duygu dolu anlar yaşadı. Konuyla ilgili bölgede yardım ekipleriyle birlikte çalışmalara katılan Arnavutluk uyruklu Omer Fuçia, “Genellikle insanlar öldüğünde böyle haber veriliyor. Şimdiye kadar depremde ölenlerde buradakiler” dedi. Öte yandan, ülkede depremden hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a yükseldi. Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden bölgeye yardım ve arama kurtarma ekipleri geldi.
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