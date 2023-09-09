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Dünya

Depremin yaşadığı Fas'a taziye ve destek mesajları yağıyor

Avrupa Birliği (AB) kurumlarının başkanları Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından dayanışma ve taziye mesajları paylaştı.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 10:27 - Güncelleme:
Depremin yaşadığı Fas'a taziye ve destek mesajları yağıyor
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden Fransızca yaptığı açıklamada, "Dün gece yüzlerce can alan korkunç deprem karşısında tüm kalbimle Fas halkıyla birlikteyim. Düşüncelerim kurbanların aileleriyle, acil şifalar dilediğim yaralılarla ve takdire şayan bir iş yapan ilk müdahale ekipleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Düşüncelerim bu trajediden etkilenen herkesle ve arama operasyonuna katılan kurtarıcılarla birlikte. AB, bu zor anlarda Fas'ı desteklemeye hazır." açıklamasını yaptı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise paylaşımında "Yüzlerce kişinin ölümüne ve çok daha fazlasının evsiz kalmasına neden olan depremin ardından Fas'tan yıkıcı haberler geldi. Bu zor ve trajik anda düşüncelerim tüm kurbanlarla, onların sevdikleriyle ve tüm Fas halkıyla birlikte." ifadelerine yer verdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Fransızca mesajında, "Düşüncelerim, bir gecede ülkeyi sarsan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan korkunç depremden etkilenen Fas halkıyla birlikte. AB, Fas'a ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamaya hazır." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'te meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 632'ye yükseldiğini açıkladı.

Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü de Marakeş'teki depremin, son yüzyılda ülkenin yaşadığı en büyük sarsıntı olduğunu bildirmişti.

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