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Dünya

Dera ilinde toplu mezar bulundu! 25 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke genelinde kayıplara yönelik arama tarama faaliyetleri kapsamında toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dera ilinde 25 kişinin cansız bedeninin olduğu toplu bir mezar bulunurken, söz konusu kişilerin yıllar önce infaz edilmiş olabileceği ifade edildi.

IHA16 Aralık 2024 Pazartesi 17:01 - Güncelleme:
Dera ilinde toplu mezar bulundu! 25 kişinin cansız bedeni çıkarıldı
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Esed rejiminin devrilmesiyle korkunç görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Dera iline bağlı Izraa ilçesinde 25'ten fazla cesedin olduğu toplu bir mezar bulundu.

ÇİFTLİKTE BULUNDU

Yerel kaynaklar, mezarın "Al-Kuwaiti" olarak bilinen ve devrik rejim döneminde askeri güvenliğe bağlı bir milisin kontrolünde olan bir çiftlikte bulunduğunu söyledi. Cesetlerin gömülmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmesi nedeniyle kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

HAPİSHANELERDEKİ TUTUKLULAR OLDUĞU AÇIKLANDI

Kaynaklar, cesetlerin Esed rejiminin hapishanelerindeki tutuklulara ait olduğunu ve devrik rejimin istihbarat servislerinin onları yıllar önce infaz etmiş olabileceği ifade edildi.

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