Deşifre oldu: Yunanistan 'Gölge Ordu' kurdu

Yunanistan, mültecileri öldürmek ve işkence için "Gölge Ordu" kurdu. El-Cezire'nin yayınladığı video ve tanık ifadelerine göre, farklı milletlere mensup bu maskeli çete, göçmenlerin botlarını batırıyor. Çetenin ormanda gizlenen üyeleri, göçmenlere işkencenin yanı sıra korsanlar gibi para ve pasaportlarına el koyuyor.

Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı insanlık dışı muamelenin dozu her geçen gün daha da artarken, bu kez Gölge Ordu'nun ihlalleri gündeme geldi.

El-Cezire'nin yayınladığı fotoğraf, video ve tanık ifadeleri, farklı milletlere mensup maskeli birliklerin varlığını ortaya koydu. Gölge Ordu'nun deniz ve karada sınır bölgelerinde, mültecilere yönelik korkunç ihlalleri görüntülerle kanıtlandı. Maskeli güçler, denizde mültecilerin botlarını batırıyor, karada ise işkence ediyor.

FARKLI MİLLETLERDEN

Maskeli birliklerin denizin ortasında mültecileri katlettiğini kanıtlayan onlarca video ortaya çıktı. Ormanda gizlenen birlikler yakaladıkları göçmenlere korsan gibi işkence edip para ve pasaportlarını aldıktan sonra Türkiye sınırına atıyor. Görgü tanıkları maskeli birliklerde yer alan kişilerin Arapça dahil faklı dilleri konuştuğu bilgisini verdi. Yunan makamları, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın sessizliği nedeniyle Yunan sınırındaki kayıpların sayısı bilinmiyor.

İNSANLIK SUÇU

Yunan hükümeti şu ana kadar maskeli ordunun varlığını kabul etmedi. Ancak görüntüler, maskeli birliklerin Avrupa güvenlik servislerinin gözü önünde mültecileri taciz ettiğini gözler önüne serdi. Yunanistan'da muhalefet milletvekili ve eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Gölge Ordu'yu ortaya çıkaran El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, Avrupa kurumları, AB, Yunan hükümeti ve diğer hükümetlerin insanlık suçu işlediğini belirtti.

152 GÖÇMEN SINIRDA ÖLDÜ

Yunanistan 10 yılı aşkın zamandır taraf olduğu sözleşmelere aykırı şekilde, ülkesine ayak basan göçmenlerin çoğunu Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderiyor. Yunan sınır güçleri bunu son yıllarda göçmenlerin kişilik haklarını zedelemek ve psikolojilerini bozmak maksadıyla yarı çıplak şekilde gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Yunanistan 2020'den bu yana 14 bin 987'si kara sınırından olmak üzere 61 bin 737 göçmeni Türkiye'ye gönderdi. Geri itmeye maruz kalan 152 göçmen öldü, 200'ü ise yaralandı.