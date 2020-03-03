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Dünya

İngiltere'den Türkiye açıklaması: Destek veriyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, NATO olarak, Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına desteklerini ifade ettiklerini söyledi.

AA03 Mart 2020 Salı 14:02 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 14:48

Raab ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'de bulunma amacının, İngiltere'nin Türkiye ile dayanışmasını göstermek olduğunu belirten Raab, Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluğun her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Raab, Suriye meselesine ilişkin yaşanan son göçmen sorunuyla ilgili, "Buradaki insani dramda ilk ve en önemli sorumluluk, Suriye rejimi ve Rusya'nındır. Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları büyük önem taşımaktadır ve yakın geçmişteki en yıkıcı, zarar verici saldırılardan biri olmuştur." diye konuştu.

Öte yandan Türkiye'nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Raab, uluslararası yükümlülükler konusunda birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

Raab, Türkiye'nin, aynı zamanda Suriye meselesine siyasi çözüm bulunabilmesi için Soçi süreciyle çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Bakan Raab, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İdlib'deki gerginliğin ele alınması için 28 Şubat'ta acil oturum çağrısında bulunulduğunu hatırlatarak, "Aynı zamanda, NATO olarak da bizler, Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına desteğimizi ifade ettik." dedi.

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