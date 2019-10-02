Uzmanlar bunun son 50 yılda yaşanan en büyük kopuş olduğunu belirtti. İklim krizinde geri dönüşü olmayan noktanın geçildiğine dair işaretlerin bir örneği de Antarktika’nın 3’üncü büyük buz sahanlığı olarak bilinen Amery sahanlığında yaşandı. ‘D28’ adı verilen, 1600 kilometrekare çapında ve 315 milyar ton ağırlığında dev bir buz kütlesi, ana karadan koptu. Kopuş görüntüleri Avrupa Uzay Ajansı’na bağlı Kopernik Programı Sentinel-1 uydusu tarafından görüntülendi.