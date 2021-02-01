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Dünya

Dev projeye Türk dokunuşu! Afrika demir ağlarla örüldü

Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'da Türk firmasının dahil olduğu konsorsiyumca inşa edilen hızlı tren hattının bu yıl faaliyete geçeceği bildirildi.

AA01 Şubat 2021 Pazartesi 15:19 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 15:19
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Hükümet Sözcüsü Dr. Hassan Abbas, basına yaptığı açıklamada, Darüsselam ve Morogoro şehirleri arasında inşa edilen demir yolunun bu yıl faaliyete geçmesinin beklendiğini söyledi.

Hızlı tren hattı için şimdiye kadar 118 milyon dolar harcandığını belirten Abbas, "Bu modern demir yolunun Tanzanya ekonomisini güçlendirmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

- TÜRK FİRMASI YAPI MERKEZİ ORTAKLIĞIYLA YAPILIYOR

Türkiye'den Yapı Merkezi ve Portekiz'den Mota-Engil'in oluşturduğu ortak girişimle inşa edilen hattın temelleri 2017'de atıldı.

Hat üzerinde saatte 160 kilometre gidecek trenle Darüsselam ile Morogoro kentleri arasındaki yolculuğun süresi 90 dakikaya inecek.

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