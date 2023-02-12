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Dünya

Dev yarıkları görüntüleyen Yunan medyası şaşkın: Böylesi filmlerde olur sanırdık

Kahramanmaraş merkezli depremin 6. gününde, depremden etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Deprem nedeniyle yollarda oluşan korkunç yarık ve çatlakları görüntüleyen Yunan medyası ise 'Böyle bir şey filmlerde olur sanırdık' ifadelerine yer verdi.

12 Şubat 2023 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Dev yarıkları görüntüleyen Yunan medyası şaşkın: Böylesi filmlerde olur sanırdık
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Türkiye, günlerdir Kahramanmaraş'ta yaşananlara odaklanmışken bölgede de arama-kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Artan can kayıplarının yanı sıra yaşanan mucizeler ise herkese umut veriyor. Dünya, Türkiye'de yaşananları yakından takip ediyor. Bu yakın takibi yapan ve desteği gösterenlerden biri de Yunanistan.

Türkiye'deki kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Yunan basınını ise deprem nedeniyle yollarda oluşan çatlaklar ve yarıklar hayrete düşürdü.

Haberde "7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgenin yollar üzerinde korkunç sonuçları oldu. Böyle görüntüler filmlerde olur zannederdik" sözlerine yer verildi.

Haberin devamında Yunanistan'dan gönderilen ekip de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden Türkiye'ye giden ekiplerin canla başla çalıştığını ifade etti.

Bu çalışmalardan zaman zaman resmen inanılmaz kurtuluş haberleri geliyor. Felaketin 6. gününde kurtarma bölgelerinden gelen müjdeler herkese umut veriyor.

Bunlardan biri de enkaz altından 140 saat kurtarılan Hamza bebek. Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir enkazdan kurtarılan Hamza bebek tedavi için sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

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