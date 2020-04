19 Nisan 2020 Pazar 10:02 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 10:08

Koronavirüs salgını bütün dünyayı etkisi altına alırken ilaç ve aşı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Bununla birlikte virüsün nasıl çıktığı da araştırılıyor. Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları birçok defa gündeme gelmişti. Şimdi de Fransa'da Nobel Ödüllü virolog Profesör Luc Montagnier, Covid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2 virüsünde AIDS'e yol açan virüsten parçalar olduğunu iddia etti. Virüsün bu sebeple ancak laboratuvarda üretilmiş olabileceğini öne süren Montagnier'in açıklamaları tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"AÇIKLAMALAR ANLAMSIZ"

Montagnier'in açıklamalarına bazı bilim adamları karşı çıktı. Bunların arasında Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nde araştırmacı virolog Etienne Simon-Loriere de bulunuyor. Simon-Lorriere "Bu anlamsız. Söz konusu parçalar, aynı ailede bulunan diğer virüslerde de var, doğadaki diğer koronavirüs türlerinde de var. Bir kitaptaki bir kelime başka bir kitaptakine benziyorsa, bu kelimenin diğer kitaptan alındığını söyleyebilir miyiz?" ifadelerini kullandı.

"AŞISI HAZIRLANDI" İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde virüsün, Fransa’nın dünyaca ünlü Pasteur Enstitüsü tarafından 2004 yılında hazırlandığı iddiası ortaya atılmıştı. Koronavirüsü geliştiren Enstitünün aşıyı geliştirdiği ve ilerleyen günlerde bütün dünyaya satacağı iddia edilmişti. Ancak Pasteur Enstitüsü iddiaları yalanlamıştı.

İHMAL DÜŞÜK İHTİMAL

Uzmanlara göre virüsün Vuhan'daki laboratuvarın ihmalkârlığı sonucu sızmış ve yayılmış olabileceği ihtimali de pek mümkün değil. Yale Üniversitesi'nde epidemiyoloji alanında çalışmalar yürüten Nathan Grubaugh "Bu ihtimali bin farklı senaryoyu kapsayan listeye eklerdim" diye konuşuyor. ABD’nin Minnesota eyaletindeki Mayo Clinic’teki aşı araştırma ekibini yöneten Gregory Poland da gerçeğin komplo teorilerinden farklı olduğunu söylüyor. Poland "Virüs, diğer memelilere bulaşabilecek kadar gelişmiş tipik bir yarasa koronavirüsü. Nihayetinde yarasalar da memeli" diyor.

TRUMP: LABORATUVAR MANTIKLI

ABD Başkanı Donald Trump da koronavirüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına ilişkin "Bu konuyu araştırıyoruz ama şu anda bu ihtimal mantıklı geliyor. Virüsün bir tür yarasadan bulaştığını söylüyorlar ama bu yarasa Vuhan'daki canlı hayvan pazarında satılmıyordu. 40 mil ötedeydi. Çok tuhaf şeyler oluyor. Araştırıp göreceğiz" ifadesini kullandı. Trump, "184 ülke şimdi bu virüsün acısını yaşıyor. Bu çok kötü. Virüs ilk başladığında, konu çok kolay bir şekilde çözülebilirdi" görüşünü de paylaştı. Washington Post gazetesi, Amerikan büyükelçilik heyetinin 28 Mart 2018’de laboratuvara düzenlediği ziyaretin ardından Dışişleri Bakanlığına geçtiği şifreli mesajlarda "burada araştırma yapılan yarasalardan SARS'a benzer bir koronavirüsün çalışanlara geçip onlardan başkalarına bulaşabileceği" uyarısında bulunduğunu yazmıştı. Bunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırmaya başlamıştı.

ÇİN, ABD'Yİ SUÇLADI

ABD'den gelen açıklamalara Pekin'den tepki gelmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, ABD'yi virüsle mücadeledeki yanlış adımlarının üzerini kapamak için konuyu başka yöne çekmeye çalışmakla suçladı. Zhao, ABD’nin "kamuoyunun kafasını karıştırmaya, dikkatleri dağıtmaya ve sorumluluktan kaçınmaya" çalıştığını söyledi. Lijian, mart ayında Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda, virüsü ABD'nin yaymış olabileceğini iddia etmişti. Lijian tweetinde "Vuhan’a salgını ABD ordusu getirmiş olabilir. Şeffaf olun! Verilerinizi kamuoyuna açıklayın! ABD’nin bize bir açıklama borcu var!" sözlerini sarf etmişti.

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMAYI ALEVLENDİRDİ

İngiliz genetik uzmanı, patojenin eylül ortalarında yayılmaya başlamış olabileceğini ve Vuhan'ın pandeminin başladığı yer olmayabileceğini söyledi. Cambridge Üniversitesi'nden Peter Forster, enfekte olan ilk kişiyi tanımlamak amacıyla virüsün genetik geçmişini haritalayarak kaynağını izlemeye çalışan bir araştırmacı ekibine liderlik etti. Forster ve ekibi, genetik mutasyonlar da dahil olmak üzere virüsün Çin’den Avustralya'ya Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına yayıldığını göstermeyi başardı .

Cambridge araştırmacıları, enfeksiyonun genetik geçmişini aralıktan marta kadar eşleştirdiler ve A, B ve C olmak üzere üç farklı, ancak yakından ilişkili varyant buldular. Koronavirüsün genetik öyküsü 24 Aralık-4 Mart tarihleri arasında haritalandı ve üç farklı fakat yakından ilişkili varyantı ortaya çıkarıldı.

MUTASYONA UĞRAMIŞ

Bilim adamları, virüsün farklı popülasyonlarda farklı seviyelerde bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğramış olabileceğine inanıyor. A tipi, yarasalarda bulunan ve orijinal insan virüs genomu olduğu düşünülen en yakın varyant olduğuna inanılıyor. Bu varyant hem Çinli hem de Amerikalı hastalarda bulundu, ancak bu, suşun mutasyona uğramış versiyonları Avustralya ve ABD'de rapor edildi. Avustralyalı yetkililer, hayvanlardan geliştirilen orijinal virüs için bir tedavi bulmaya çalışırken, aynı zamanda C türü olarak bilinen bir mutasyonla da mücadele ediyor. Uzmanlara göre, Tip A Avustralya'da en yaygın olanıdır, ancak Tip C Sidney'de de kaydedildi. Suşların analizi tip A'yı gösterdi - pangolinler yoluyla yarasalardan insanlara sıçrayan orijinal virüs Çin'in en yaygın örneği değildi. Bunun yerine, pandeminin sıfır noktası, Noel öncesine kadar dolaşımda olan B tipi tarafından gerçekleşti. B tipi aynı zamanda İngiltere ve Avrupa'yı kasıp kavuran bir tür. Forster'a göre, 17 Ocak'a kadar Vuhan'da bulunan koronavirüs varyantlarının neredeyse tamamı B tipi idi. Araştırmacılar, Vuhan'a yaklaşık 500 mil uzaklıktaki Guangdong'da, hastalarda bulunan 11 örnekten yedisinin A tipi olduğunu belirledi. C tipi, sekonder suştan mutasyona uğrayan ve Singapur üzerinden Avrupa ve Avustralya'ya yayılan tip B'nin bir dalıydı.

13 EYLÜL’DE BAŞLAMIŞ

Bilim adamları, resmî olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılan virüsün, farklı popülasyonlarda bağışıklık sistemi direncinin üstesinden gelmek için sürekli olarak mutasyona uğradığına inanıyor. Forster ve ekibi tarafından toplanan veriler, koronavirüs salgınının 13 Eylül - 7 Aralık arasında başladığını gösteriyor. Akademisyenlerin, diğer bilim adamları tarafından incelenen yayınlanmış çalışmaları, Avrupa ve ABD'deki ilk vakaların birçoğu da dâhil olmak üzere, dünya çapında sadece 160 hastanın örneklemini izledi. Ekip, analizlerini mart ayının sonuna kadar 1.000'den fazla COVID-19 vakasını içerecek şekilde güncelleyerek daha net bir görüntü elde etti. PNAS dergisinde yayınlanan daha küçük enstantane, başlangıçta C tipinin Avrupa'da en yaygın olduğunu öne sürdü.

ÇİN TIBBINDA YAYGIN

Hayvan virüsleri mutasyona uğrayabilir veya insanlara geçebilecek yeni suşlar oluşturmak için diğer virüslerle birleşebilir. Bilim adamları, yeni koronavirüsün yarasalardan kaynaklandığını ve daha sonra muhtemelen bir ara hayvan türü yoluyla insanlara geçtiğini söylüyor. Geniş bilimsel uzlaşma, virüsün resmi adı olan yarasalar kaynaklı SARS-CoV-2'yi barındırıyor. Bilim adamları, yeni koronavirüsün, geleneksel Çin tıbbında ölçekleri çok değerli olan küçük bir karınca yiyen memeli pangolinler aracılığıyla yarasalardan insanlara geçtiğinden şüpheleniyorlar, ancak bunu henüz kanıtlayamadılar. En eski enfeksiyonlardan bazıları, yarasaların, yılanların, misklerin ve diğer vahşi hayvanların satıldığı Vuhan'ın deniz ürünleri pazarını ziyaret eden insanlarda bulundu. Çin, Ocak ayında bu tür pazarları geçici olarak kapattı ve vahşi hayvan yemenin halk sağlığı ve güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bilinen ilk koronavirüs vakası, Vuhan yakınlarındaki Hubei eyaletinden 55 yaşında COVID-19 teşhisi konulan bir erkek hastada görüldü. Vaka 17 Kasım'da bildirildi. Ancak uzmanlar, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl sıçradığını kesin olarak bilmiyor.