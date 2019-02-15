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Çin hükümeti, Devlet Başkanı Şi'nin düşüncelerini yaymak için bir cep telefonu uygulaması geliştirdi

Çin Komünist Parti'nin, yaklaşık 90 milyon üyesine indirme zorunluluğu getirmesiyle 'Sueşi', bir anda ülkenin en popüler uygulaması haline geldi.

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Uygulamanın tam adı "Güçlü Ülkeyi Çalış". Ama 'Çalış" (Sueşi) sözcüğünün son iki harfi Çin liderinin adını içeriyor ve pratikte "Şi'yi çalış" anlamına geliyor.
 
'Kızıl' uygulama, cep telefonu kullanıcılarının birçok ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış. Kullanıcılar, bu uygulamadan son devlet medyası haberlerine ulaşabiliyor, görüntülü arama yapabiliyor ve arkadaşlarına kırmızı zarflar içinde para gönderebiliyor.
 
Ama İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre uygulamanın en önemli özelliği, kullanıcılarına Çin liderinin farklı konulardaki düşüncelerini öğrenme fırsatı vermesi.
 
Şİ TESTLERİ ÇÖZENLER PUAN KAZANIYORLAR
 
Uygulama haftalık testleri de içeriyor. Şi hakkında soruların sorulduğu testleri bilenler puan toplayarak ödül kazanıyor.
 
Şi'nin eyaletlere yaptığı ziyaretleri de içeren uygulama için Hubei'de çekilen bir videoda öğrenciler, işçiler, emekliler polis memurları ve askerler "Çin'i ancak çalışarak (Şi'yi) güçlü kılabiliriz"" diye bağırıyor.
 
Sueşi bu hafta içinde Apple cihazlarında WeChat ve TikTok'u geçerek en fazla indirilen uygulama oldu.
 
Henan eyaletinde Komünist Parti üyelerine Sueşi'nin yayılması için talimat gönderildi ve uygulamaya içerik sağlayacak "muhabir ve yorumcu" ekipleri oluşturulması istendi.
 
Uygulama için bazı üniversitelere de çalışma yapıldığı, Fujian ve Qingdao kentlerinde uygulamanın ve yayılmasının siyasi açıdan önemini anlatan toplantılar düzenlendiği belirtiliyor. 
 
İŞ YERLERİNDE PUAN BASKISI
 
Bazı çalışanlar, yeterince puan toplayamadıkları için yöneticilerin baskısı altında olduğunu öne sürdü.
 
BBC'nin haberine göre Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da yapılan bir yorumda,"Testlerde yeterince puan toplayamazsanız zorda durumda kalıyorsunuz. Şimdi herkes çılgınlar gibi puan toplamaya çalışıyor" derken, başka bir kullanıcı her gün puan sıralamasının ilan edildiğini söyledi.

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