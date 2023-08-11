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Dünya

Devlet televizyonu ''Tele Liban'' yayınını durdurdu

Ekonomik krizdeki Lübnan'da yeterli bütçe sağlanamayan devlet televizyonu 'Tele Liban'ın ekranı karardı.

AA11 Ağustos 2023 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Devlet televizyonu ''Tele Liban'' yayınını durdurdu
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Yüzlerce kişinin çalıştığı devlet televizyonu bütçe yetersizliğinden ötürü bu sabah itibarıyla yayınını durdurdu.

Tele Liban'da 40 yıldır kameraman olarak çalışan gazeteci Bilal Şuman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari'nin, sendika ve televizyon idaresinin bütçe üzerinde uzlaşmaya varamamasının ardından yayını durdurma kararı aldığını söyledi.

Çalışanların 2 yıldır maaşlarına zam beklediğini ancak dişe dokunur bir iyileştirme olmadığını aktaran Şuman, "(2019'daki) Krizden önce maaşım 1700 dolardı. Şu an aylık 30 dolar alıyorum." dedi.

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizden önce Tele Liban bünyesinde yaklaşık 520 kişinin çalıştığını belirten Şuman, düşük maaş ve yetersiz bütçe nedeniyle çok sayıda çalışanın işi bıraktığını dile getirdi.

Öte yandan Lübnan basınındaki haberlerde Enformasyon Bakanı Mekari'nin bütçe nedeniyle uzun süredir sorunlar yaşanan devlet televizyonunun kapatılmasına karar verdiği ileri sürüldü.

Mekari'nin ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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