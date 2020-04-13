13 Nisan 2020 Pazartesi 08:39 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:39

İtalya’da mafya örgütlerinin, Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-10) salgını nedeniyle bir aydır uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle yaşanan ekonomik sıkıntılardan faydalanarak, gıda yardımı ya da faizsiz borç gibi yöntemlerle nüfuzunu artırmaya çalıştığı uyarıları geliyor. BBC’nin haberine göre Napoli merkezli mafya yapılanması Camorra ile ilgili araştırmaları ve “Gomorrah” kitabıyla tanınan gazeteci-yazar Roberto Saviano, “Suç örgütleri, yardım yaparak sürece dahil oluyorlar” dedi. İtalya’daki Yabancı Basın Derneği’ne New York’tan video-konferansla bağlanan Saviano, suç örgütlerinin stratejisini “Şimdiden fakir mahallelerde gıda alışverişi işlerini hallediyor, borç veriyor. Tefeciler, muhtemelen klanların talimatıyla, faiz istememeye başladı. Sonrasında bu insanlardan karşılık istemek, insanlara sahip olmak” sözleriyle değerlendirdi.

SADECE GÜNEYDE DEĞİL KUZEYDE DE ETKİNLER

Saviano, mafya örgütlerinin bugün yaptıkları yardım karşılığında neler beklediklerini de, “Bu karşılık birçok farklı şekilde olabilir: Kaçaklara yardım etmek, bir şeyleri saklamak, oy vermek, paravan şirketlere aracılık etmek…” diye anlattı. Roberto Saviano, bu durumun yalnızca Palermo, Napoli gibi geleneksel olarak mafyayla ilişkilendirilen kentlerde değil kuzeydeki Milano, Torino gibi kentlerin kenar mahallelerinde de yaşandığını söyledi.

AB’Yİ UYARDI

“Mafya örgütlerinin beklediği şey bir kriz çıkması” diyen Saviano, Avrupa Birliği’nin İtalya’yı kriz anında yalnız bırakması halinde mafya yapılanmalarının bu krizden faydalanmasına imkan sağlanmış olacağını vurguladı. Saviano, organize suç örgütlerinin Almanya, Hollanda, İspanya, İngiltere gibi diğer Avrupa ülkelerinde de faal olduğunu hatırlattı ve bu durumdan tüm Avrupa’nın olumsuz etkileneceği uyarısında bulundu.

TOPLUMSAL PATLAMA OLUR

Özellikle kayıt dışı ekonominin yaygın olduğu güney bölgelerde “toplumsal bombanın patlaması” riskinden söz ediliyor. İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese de, “Mafya, artan yoksulluktan faydalanarak insanları örgüte katmak için harekete geçebilir” dedi. Bakan, ihtiyaç sahibi ailelerin ve işletmelerin ekonomik desteğe erişiminin dikkatle takip edilmesini istedi.

KAZANIMLAR KAYBEDİLEBİLİR

Mafyanın krizi fırsata çevirmesine karşı bir uyarı da, ‘Ndrangheta mafyasının merkezi konumundaki Calabria bölgesinden Catanzaro Cumhuriyet Savcısı Nicola Gratteri’den geldi. Gratteri, bu dönemde devletin mafyayla mücadelede elde ettiği kazanımların kısmen kaybedilmesi riskiyle karşı karşıya olunduğunu söyledi.