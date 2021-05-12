Devreye giren arabuluculara cevap: Önce İsrail'e gidin

AA 12 Mayıs 2021 Çarşamba 07:53 - Güncelleme: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 08:52

Rışk yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında sükunet için çaba gösteren aracıların olduğunu belirtti.

Arabuluculara önce İsrail'in saldırıyı durdurması gerektiğini ilettiklerini aktaran Rışk, "Önce İsrail'in saldırıyı durdurması için İsrail'e gitmelerini söyledik." diye konuştu.



Direnişin de daha sonra sözünü söyleyeceğini belirten Rışk şunları kaydetti:

"Uluslararası toplumdan istenen işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü saldırıyı şartsız olarak durdurması için baskı yapmasıdır. Halkımız, toprağımız ve mukaddesatımızı savunmak bizim doğal meşru hakkımızdır. Hamas Hareketi'nde siyonist saldırının Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki işgal terörüne, Gazze'de sivilleri hedef alan vahşi bombardımanına ve terörüne toprağımızı, Kudüs'ümüzü halkımızı, savunma amaçlı daha fazla bir meşru direnişle karşılık verme konusunda sabit ve kesin karar aldık."

İsrail yöneticilerini, saldırganlığa devam etmemeleri konusunda uyardıklarını fakat onların ders almadığını hatırlatan Rışk, İsrailli yöneticilerin Filistin direnişi ve gücünün sabrını sınamak istediğini ancak onlara hiç tahmin etmedikleri bir cevap verildiğini vurguladı.

Rışk, Gazze'de sivillere bomba yağdırmayı durdurmadıkları ve işgal altındaki Kudüs'te Yahudileştirme ve yerleşim planlarına son vermedikleri sürece İsrail'in direnişten peş peşe aldığı vurgunların devam edeceğinin altını çizdi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DEVAM EDEN SALDIRILARINDA 2 FİLİSTİNLİ DAHA ŞEHİT OLDU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında bir evin bombalanması sonucu 2 Filistinli daha şehit oldu.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, pazartesiden bugün saat 03.30'a dek süren saldırılar sonucunda, 2 Filistinlinin daha şehit olduğu, böylece şehit sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şehitler arasında 12 çocuk ile 2 kadının da bulunduğu kaydedildi.

İsrail savaş uçakları daha önce de "Katar Gazze'nin İmarı Komisyonu" merkezi yakınında bir binayı bombaladı. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan Gazze'nin kuzeyinde deniz sahilindeki İsrail botlarından da kentin sahil kesiminin bombalandığı belirtildi.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun saldırılarında 12'si çocuk 35 Filistinli şehit oldu, 233 kişi yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

Böylece Gazze'den atılan roketler nedeniyle hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 5'e yükseldi, 45 İsrailli de yaralandı.

FİLİSTİN İSTİHBARATI: İSRAİL, TEŞKİLATIN GÖREVLİLERİNDEN BİRİNE SUİKAST DÜZENLEDİ

Filistin Genel İstihbarat Servisi, İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 1 istihbarat subayını öldürdüğünü, 1 istihbarat subayını ise yaraladığını açıkladı.

Filistin Genel İstihbarat Servisinin açıklamasında, Nablus yakınlarındaki Zaatara askeri kontrol noktasında İsrail'in 1 istihbarat subayına suikast gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "soğukkanlılıkla işlenen suikast" olarak nitelendirilen olayda 1 subayın da yaralandığı belirtilirken, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İSRAİL'İN LOD KENTİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

Dünyanın dört bir yanından gelen tepkilere rağmen Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına geç saatlere kadar devam etti. İsrail'in Lod kentinde ortalık adeta savaş alanına döndü. Kentin Belediye Başkanı Yair Revivo, Başbakan Benyamin Netanyahu'dan olağanüstü hal ilan etmesini istediğini söyledi. "Yaşananlar polis için büyük ve ağır olaylar" diyerek ordunun şehirde konuşlandırılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Revivo, "Tüm İsrailliler bilmeli, kontrol kaybedildi. Sinagoglar yakılıyor, yüzlerce araba ateşe verildi. Sokaklarda yüzlerce eşkıya Arap dolaşıyor. Burada resmen iç savaş patlak verdi" dedi.

"KENTİN KONTROLÜ TAMAMEN ÇIKABİLİR"

Lod'da meydana gelen olayları, 1938 yılında Almanya'da Nazilerin Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yönelik saldırılar düzenlediği 'Kristal Gece'ye benzeten Revivo, kentin kontrolü tamamen çıkabilir uyarısında bulundu. Öte yandan, Akka'daki Yahudiler, Filistinlilerin yoğun saldırısı nedeniyle tüm konutları boşalttı.

LOD ŞEHRİNDE OHAL İLAN EDİLDİ

İsrail'in Lod kentinde Yahudi yerleşimciler tarafından şehit edilen Filistinlinin cenazesinde çıkan olayların ardından kentte olağanüstü hal ilan (OHAL) edildi.

ENERJİ TESİSİNE ROKET İSABET ETTİ

Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine atılan roketlerin enerji tesisine isabet etti. Roketin isabetr etmesi sonucu tesiste yangın çıktı. Gazze şerdinden Aşkelon ve Aşdod'a atılan roketler sonucu 2 İsrailli hayatını kaybederken, 80 kişinin de yaralandığı bildirildi. Diğer yandan İsrail Gazze'den gelen roketler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndaki tüm uçuşları durdurdu. İsrail işgali altındaki Hayfa Bölgesi'nde bulunan Umm al-Fahm'de Filistinliler ayaklandı.

BMGK İKİNCİ KEZ TOPLANACAK

Öte yandan Birleşmiş Miletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere bugün yeniden toplanacak. Toplantıda Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginlik ele alınacak. BMGK, 10 Mayıs Pazartesi günü de Doğu Kudüs'te yükselen tansiyonu görüşmek için acil toplanmıştı.

HAMAS LİDERİ HENİYYE: HALKIMIZ TÜM PARÇALARI VE GÖRÜŞLERİYLE BİRLEŞTİ, KUTSALLARINI SAVUNMA SİPERİNDE BULUŞTU

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya karşı halkın tüm parçalarıyla birleştiğini belirterek, İsrail'in "işgali kılıfına uydurma ve oldu bittileri dayatmasının artık kabul edilemez olduğunu" söyledi.

Heniyye, İsrail ordusunun Gazze saldırısı ve buna karşı yapılan misillemeye ilişkin canlı yayında konuştu.

Son olaylar neticesinde Kudüs ve Gazze'nin ayrıştırılması planının çöktüğünü ve ikisinin artık bir bütün olduğunu aktaran Heniyye, "İsrail'i fanatiklerini Aksa'dan uzak tutmaya zorladık. Halkımız tüm parçaları ve görüşleriyle bu savaşta birleşti ve kutsallarını savunma siperinde buluştu." ifadelerini kullandı.

Heniyye, İsrail'in "işgali kılıfına uydurma ve Kudüs'te oldu bittileri dayatmasının" Filistin halkı ve Hamas açısından kabul edilemez olduğunu dile getirerek, "Kudüs artık ümmetin, hür Müslümanların ve hür Hristiyanların cephesidir." ifadelerini kullandı.

Hamas lideri, uluslararası tarafların durumun sakinleştirilmesi amacıyla kendileriyle iletişime geçtiğini belirterek, Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler ile temas halinde olduklarını paylaştı.

İSRAİL'İN GAZZE'DE SİVİL YERLEŞİM NOKTALARINI VURMASINA KARŞILIK GAZZE'DEN İSRAİL'E 100 ROKET DAHA ATILDI

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze'deki sivil yerleşim noktalarına yönelik saldırılarına karşılık sabah saatlerinde fırlattıkları 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir'us Seb'a (Beerşeva) ve Sderot kentlerini hedef aldıklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "Sivil yerleşim noktalarına ve sivillere karşı saldırılara misilleme olarak bu sabah 5'te düşmana güçlü bir saldırı düzenledik." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'den fırlatılan 100 roketle Tel Aviv, Askalan, Bir'us Seb'a ve Sderot kentlerinin hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, pazartesi akşamı başlayan çatışmalardan bu yana Gazze Şeridi'nden İsrail'e 1050'den fazla roket ve havan mermisi atıldığı ve bunların birçoğunun hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin direniş gruplarının oluşturduğu Ortak Operasyon Odası, "çatışma tarihindeki en büyük füze saldırısında" İsrail'i 300'den fazla roket ve füzeyle vurduğunu açıklamıştı.