Devrik Libya lideri Kaddafi'nin serbest bırakılan oğlu Sadi kimdir?

AA 7 Eylül 2021 Salı 13:25 - Güncelleme: 7 Eylül 2021 Salı 13:26

5 Eylül Pazar günü serbest kalan Sadi, Kaddafi rejiminin 2011'de yıkılmasının ardından Nijer'e kaçtı, Trablus yönetiminin girişimiyle 2014 yılında yargılanmak üzere ülkeye getirildi.

Libya'nın devrim sonrası yeni yönetimi, ülkeye getirdikleri oğul Kaddafi'nin, mahkum elbiseleri giydirilmiş ve başı öne eğik şekilde saç ve sakalları kesilirken, arkasında Adalet Bakanlığının logosunun bulunduğu fotoğraflarını tüm dünya medyasına servis etti.

Sadi, babası Kaddafi ve annesi Safiye Ferkaş'tan 1972 yılında dünyaya geldi. Futbola merak duyan Sadi, ülkenin milli takımında oynadı.

Oğul Kaddafi, ülkenin önde gelen en büyük iki futbol kulübünden biri olan Ehli Spor Kulübü'nün başkanlığı ve 2005 yılına dek Libya Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yürüttü.

Sadi'nin, babasının döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinde bu kadar geniş yetkilerinin bulunması, bu alanın dışındaki görevlerde de yetkilendirilmesine engel olmadı.



Baba Kaddafi'nin 42 yıllık (1969-2011) rejimi sırasında kendi adının verildiği askeri birliklerden birine komutanlık eden Sadi, başka güvenlik birimlerinde de amirlik görevlerine getirildi.

Eski bir askeri komutanın kızıyla evlenmesinin ardından ilgisini sinemaya yönelten Sadi, bu sektörde 100 milyon dolarlık yatırımla bir prodüksiyon şirketi kurdu.

Babasının rejiminin yıkılmasının ardından, "güç kullanarak özel mülklere el koymakla" suçlanan Sadi Kaddafi, ayrıca Futbol Federasyonu başkanlığı sırasında Beşir er-Reyyani adlı futbolcu ve antrenörü öldürmekle suçlandı.

Sadi Mart 2014'te tutuklandığında cezaevinden yayınlanan görüntülü konuşmasında Libya halkından özür dilemişti.



Söz konusu görüntülerde Sadi, cezaevinde kendisine kötü muamele yapılmadığını söylese de cezaevinde falakaya yatırıldığına dair 2015 yılında görüntüler yayınlandı.



Olayla ilgili uluslararası ve yerel insan hakları örgütlerinin yoğun eleştirileri üzerine Trablus yönetimi soruşturma başlattığını duyurdu.

Libya Adalet Bakanlığı, 2018 yılında Sadi Kaddafi'nin hakkındaki suçlamalardan beraat ettiğini açıklamasına rağmen serbest bırakılmadı.

Bunun üzerine Sadi'nin annesi, Mayıs 2020'de Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliğine oğlunun hakkında beraat kararı olmasına rağmen cezaevi yönetimince serbest bırakılmadığını bildirerek yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yedi yıl tutuklu kalan Sadi Kaddafi, Muammer Kaddafi'nin Özel Kalem Müdürü Ahmed Ramazan ve eski rejime bağlı diğer 6 kişiyle birlikte 5 Eylül Pazar günü tahliye edildi.

