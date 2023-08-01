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Dünya

Devrik lider Suu Çii ve Myint'in hapis cezası indirildi

Myanmar'da askeri yönetim, devrik lider Aung San Suu Çii ve eski Devlet Başkanı Win Myint'in hapis cezalarının indirildiğini duyurdu.

AA1 Ağustos 2023 Salı 10:00 - Güncelleme:
Devrik lider Suu Çii ve Myint'in hapis cezası indirildi
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Askeri yönetime ait yayın organlarında çıkan habere göre, ordu bugün gerçekleştirilen dini törende 7 binden fazla mahkuma yönelik af ilan etti.

Söz konusu af kapsamında, Suu Çii ve Win Myint'in de hapis cezalarında da indirime gidildi.

Hakkında 33 yıl hapis cezası bulunan ve 22 Haziran 2022'ye kadar ev hapsinde tutulan Suu Çii, son bir yılını başkent Nepido'daki hapishanede geçirmişti.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Suu Çii hakkında Kovid-19 tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle Ulusal Doğal Afet Yasası'nı ihlal etme, seçimlerde hile yapma, zimmetine para geçirme, rüşvet kabul etme, isyana teşvik etme, Devlet Sırları Yasası'nı, iletişim kanununu, ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlamaları bulunuyordu.

  • Askeri yönetim
  • Aung San Suu Çii
  • Win Myint

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