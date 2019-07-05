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Devrim Muhafızları: El konulan tankerimiz bırakılmazsa İngiliz petrol tankerine el koyacağız

İran Devrim Muhafızları Cebelitarık açıklarında İngiltere tarafından durdurulan ve el konulan petrol tankerinin serbest bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın 'İran'ın görevi' olacağını duyurdu.

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İran Devrim Muhafızları, dün Cebelitarık açıklarında İngiltere kuvvetlerince el konulan İran'a ait petrol tankeriyle ilgili açıklama yaptı.
 
Devrim Muhafızları komutanlarından Murteza Reza tarafından yapılan açıklamada, İngiltere'ye el koyduğu tankerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Reza ayrıca, tankerin bırakılmaması durumunda bir İngiliz petrol tankerine el koymanın "İran'ın görevi" olduğunu söyledi.
 
 
TAHRAN, İNGİLİZ BÜYÜKELÇİYİ BAKANLIĞA ÇAĞIRMIŞTI
 
İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye bağlı İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin İran'a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'ı olayın ardından bakanlığa çağırmıştı.
 
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı'nda İngiliz deniz kuvvetleri tarafından alıkonulmasının ardından İngiltere'nin Tahran Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığını aktardı.
 
Musevi, İran'a ait petrol tankerinin Cebelitarık'ta İngiliz güçleri tarafından"kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu" savundu.
 
NE OLMUŞTU?
İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetiminin hükümeti, Suriye'ye ham petrol götürdüğünden şüphelenilen bir tankeri durdurmuştu.
 
Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve ona bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye'ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını ve tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirdi.
 
"Grace 1" adlı geminin, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunun altını çizen Picardo, "Grace 1'in Suriye'de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye'ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait" ifadesini kullandı.
 
AB, Suriye'ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020'ye kadar uzatmıştı.
 
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