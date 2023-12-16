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Dünya

Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait Su-22 savaş uçağı düştü

İran'ın güneyindeki Fars eyaletinde Su-22 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 12:26 - Güncelleme:
Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait Su-22 savaş uçağı düştü
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Su-22 tipi askeri uçak, Kazerun ilçesinde yer alan Perişan Gölü yakınlarında düştü.

Pilotun fırlatma koltuğu sistemini kullanarak güvenli bir şekilde iniş yaptığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Olayla ilgili daha fazla detay verilmedi.

Öte yandan yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, düşen uçağın Devrim Muhafızları Hava Kuvvetlerine ait olduğu bilgisini paylaştı.

Rus Sukhoi firması tarafından geliştirilen Su-17 uçağının ülke dışına ihraç edilen bir konfigürasyonu olan Su-22, İran tarafından aktif olarak kullanılıyor. Eylül 2022'de de ülkenin güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletinde Su-22 tipi savaş uçağı teknik bir arıza nedeniyle düşmüştü.

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