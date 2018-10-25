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İran Devrim Muhafızları Ordusu telekomünikasyon sektöründen çekildi

İran ekonomisinde birçok sektörde faaliyet göstererek tekelleştiği iddiasıyla eleştirilen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkedeki telekomünikasyon ve mobil sektörde elinde bulundurduğu hisseleri satarak, sektördeki faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

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Devrim Muhafızları Ordusu Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Telekomünikasyon Şirketi ve ona bağlı İran Mobil Telekomünikasyon Şirketi'nin hisselerini elinde bulunduran "Tose'e İtimad Mubin" adlı konsorsiyumda sahip olunan hisselerin satılarak konsorsiyumdan çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devrim Muhafızları Yardımlaşma Vakfı, Genelkurmay Başkanlığı'nın talimatları doğrultusunda hisselerini satarak, "Tose'e İtimad Mubin" adlı konsorsiyumdan ayrılmıştır."

Savunma Bakanı Emir Hatemi, ocak ayında İran Gazetesi'ne verdiği mülakatta, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi talimatı verdiğini açıklamıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de birçok kez başta Devrim Muhafızları Ordusu'na olmak üzere Silahlı Kuvvetlere ekonomik faaliyetlerini sonlandırma çağrısında bulunmuştu.

İran Silahlı Kuvvetleri de ağustosta ulaşım, enerji ve inşaat sektörlerinde hizmet veren 130'u aşkın şirketteki faaliyetlerini sonlandırdıklarını duyurmuştu.

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