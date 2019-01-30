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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir' dedi.

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979 devriminden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Ruhani ve İran lideri Ali Hamaney, devrimin 40'ıncı yılı dolayısıyla devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin başkent Tahran'daki kabrini ayrı ayrı ziyaret etti. Ruhani ziyaret esnasında yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarına değindi.
 
ABD'nin İran'a karşı son savaşının Ocak 2018'de başladığını ancak siyasi, hukuki ve psikolojik açıdan bölgesel ve uluslararası düzeyde başarısız olduğunu savunan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir." dedi.
 
Birkaç ülke dışında tüm dünyanın ABD'ye karşı İran'ı desteklediğini yineleyen Ruhani, "ABD sadece İran'a karşı değil, Avrupa Birliği, Çin ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) konusunda da ahdini bozdu. Bazıları yanlış yorumlamamalı." diye konuştu.
 
Bugünkü ülke sorunlarının genel olarak Washington yönetimi ve onun takipçilerinin baskılarından kaynaklı olduğunu dile getiren Ruhani, "ABD'yi kınamak yerine hizmetkar hükümeti ya da İran rejimini suçlamamalıyız." ifadelerini kullandı.
 
Ruhani, müzakerelerin siyasi, ahlaki ve hukuki başarısının hiçbir zaman kaybolmayacağına işaret ederek, "Kimse, ABD İran ile müzakereye oturdu ancak sözüne bağlı kalmadı demesin. Müzakerenin esası karşı tarafın nereye kadar sözüne bağlı kalacağı değildir, önemli olan müzakeredeki ilkelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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