25 Eylül 2025 Perşembe / 3 RebiülAhir 1447
  • Haberler
  • Dünya
  • Deyr Hafır hattında terör örgütü PKK/YPG'den hain pusu: 2 asker yaşamını yitirdi
Dünya

Deyr Hafır hattında terör örgütü PKK/YPG'den hain pusu: 2 asker yaşamını yitirdi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kırsalında, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, ordu güçlerine yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda 2 asker yaşamını yitirdi.

AA25 Eylül 2025 Perşembe 18:00 - Güncelleme:
Suriye'nin resmi ajansı SANA'da yer alan haberde, PKK/YPG'li teröristlerin, Deyr Hafır hattında Suriye ordusuna saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğünün açıklamasına da yer verildi. Bakanlığın açıklamasında PKK/YPG'nin son günlerde Halep'in doğu kırsalındaki birçok köy ve kasabaya roket ve havan saldırıları düzenlediği, bu saldırılarda hem askerler hem de siviller arasında ölü ve yaralıların bulunduğu kaydedildi.

