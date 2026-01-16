Deyr Hafir'de terör operasyonu: Siviller güvenli bölgeye geçiyor

Terör örgütü, Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivillerin ayrılmasını silah zoruyla engellemeyi sürdürüyor.



Buna rağmen bazı sivillerin tarlalar ve patika yolları kullanarak güvenli bölgelere geçmeyi başardığı aktarıldı. Bölgeden ayrılan aileler, Deyr Hafir'in terörden temizlenmesinin ardından evlerine geri dönmeyi umut ediyor.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, bölgeden çıkan ailelerin kayıtlarını tutarken, kontrol noktalarında konuşlu ambulans ve yardım ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Anadolu Ajansı'nın Suriye Sivil Savunma ekiplerinden aldığı bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 1000 aile Deyr Hafir'den çıktı.



Yetkililer, bazı ailelerin farklı güzergâhlardan geçmesi nedeniyle kayıt altına alınamadığını, bu nedenle sayının 1000'in üzerinde olabileceğini ifade etti.

Sivil savunma ekipleri, dün ise yaklaşık 300 ailenin bölgeden ayrıldığını belirtti.

Suriye ordusu, dün 09.00 - 17.00 saatleri arasında sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulduğunu duyurmuştu.



Sivillerin çıkışının devam edebilmesi için insani koridorun süresinin bugün de 09.00 - 17.00 saatleri arasına uzatıldığı açıklandı.

Suriye ordusu, belirtilen saatlerin ardından terör örgütünün sivillerin çıkışını engellemeyi sürdürmesi halinde müdahalede bulunacağını bildirdi.