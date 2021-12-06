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Dünya

Deyrizor'da halk YPG/PKK'yı protesto etti

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşayan siviller, keyfi tutuklamaların, yolsuzlukların son bulması ve tutukluların serbest bırakılması amacıyla örgüt karşıtı gösteriler düzenledi.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 16:34
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Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde, YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunan doğu kırsaldaki Garanic ve Um Hamam bölgelerinde, örgüt karşıtı gösteriler yapıldı.

Örgütün bölge halkına karşı işlediği suçlar, keyfi tutuklamalar ve bölgede güvenlik zafiyetinin bulunması nedeniyle bir araya gelen siviller, YPG/PKK'yı protesto etti.

Göstericiler, taşıdıkları pankart ve dövizlerde tutuklamaların ve yolsuzlukların son bulması ve güvenliğin sağlanmasını istedi.

Arapların yoğun yaşadığı söz konusu bölgeler, 2017'den bu yana YPG/PKK işgali altında bulunuyor.

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