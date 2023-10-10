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Dünya

Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist grupların konvoyuna 3 hava saldırısı düzenlendi.

AA10 Ekim 2023 Salı 01:47 - Güncelleme:
Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi
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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, Deyrizor iline bağlı El Bukemal ilçesinin doğusunda İran destekli gruplara ait bir konvoya 3 hava saldırısı yaptı.

Suriye ordusu saflarında yer alan İran destekli grupların, El Bukemal'da yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları 3 Ekim'de de, El Bukemal doğusunda Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli grupları hedef almıştı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Şam yönetimin eline geçti.

Şam yönetimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli gruplara, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

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