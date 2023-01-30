Deyrizor'da PKK'ya yönelik protestolar devam ediyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Ebrehiyye İzbe ve Mazeliyye köylerinde ve Deyrizor yolunda örgüt karşıtı gösteriler düzenlendi.

Örgüt işgalindeki bölgelerde kötüleşen yaşam şartlarını protesto eden göstericiler, PKK/YPG'nin sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini isteyerek lastik yaktı.

Üç gündür süren protestolarda göstericiler, alıkonulanların serbest bırakılmasını da talep etti.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde son dönemde onlarca sivili keyfi alıkoymuştu.