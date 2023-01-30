İSTANBUL 6°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2023 Pazartesi / 9 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,807
  • EURO
    20,5044
  • ALTIN
    1164.74
  • BIST100
    5133.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Deyrizor'da PKK'ya yönelik protestolar devam ediyor
Dünya

Deyrizor'da PKK'ya yönelik protestolar devam ediyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde yaşayan Araplar, sivillerin keyfi alıkonulması ve kötüleşen yaşam şartlarından dolayı terör örgütünü protestolarını üçüncü gününde sürdürüyor.

AA30 Ocak 2023 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Deyrizor'da PKK'ya yönelik protestolar devam ediyor
ABONE OL

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğusunda PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde bulunan Ebrehiyye İzbe ve Mazeliyye köylerinde ve Deyrizor yolunda örgüt karşıtı gösteriler düzenlendi.

Örgüt işgalindeki bölgelerde kötüleşen yaşam şartlarını protesto eden göstericiler, PKK/YPG'nin sivilleri keyfi alıkoymaya son vermesini isteyerek lastik yaktı.

Üç gündür süren protestolarda göstericiler, alıkonulanların serbest bırakılmasını da talep etti.

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü, 2017'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde son dönemde onlarca sivili keyfi alıkoymuştu.

  • Deyrizor
  • protesto

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.