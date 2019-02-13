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PKK/YPG'nin Deyrizor'da serbest bıraktığı 4 DEAŞ'lı terörist, Afrin'de yakaladı

Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin para karşılığı serbest bıraktığı dört DEAŞ mensubunu teröristi İdlib'e geçmeye çalışırken Afrin'in Şerran beldesinde yakaladı.

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ÖSO'ya bağlı yaklaşık 30 alt grubun birleşerek oluşturduğu Milli Ordu'nun sözcüsü Yusuf Hammud, Afrin'in Şerran beldesinde dört terör örgütü DEAŞ üyesini yakaladıklarını belirtti.

Yakalananlardan ikisinin Rusya vatandaşı olduğunu söyleyen Hammud, "Tahkikatlarda çıkan sonuca göre, DEAŞ üyeleri Deyrizor bölgesinden İdlib'e doğru yola çıkmış. Tabii YPG/PKK işgalinde bulunan bölgelerden rahat bir şekilde geçerek bölgemize kadar gelmiş. Terör örgütünün DEAŞ'a kolaylık sağladığını buradan da görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'daki yabancı DEAŞ'lıları, teslim olma ve ellerindeki YPG/PKK'lı esirleri geri verme şartıyla İdlib'e geçirmek için örgütle pazarlık ediyor. YPG/PKK, yabancı DEAŞ'lılar ve ailelerine, teslim olma ve esir tutulan YPG/PKK'lıları iade etme karşılığında, İdlib'e güvenli geçiş garantisi veriyor. Ancak İdlib'deki askeri muhalif gruplar, DEAŞ'lıları kabul etmeyeceklerini, kente girmeleri halinde savaşacaklarını ifade ediyor.

YPG/PKK daha önce de ele geçirdiği DEAŞ'lı teröristleri ve elebaşlarını para karşılığı serbest bırakmıştı.

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