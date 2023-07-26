Deyrizor'da tansiyon yükseliyor! ABD ve PKK ile işbirliği yapan Araplar arasında bekleyiş sürüyor

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PKK/YPG güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclisi grubu ile yine örgütün kontrolündeki "askeri polis" arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Deyrizor'un batı kırsalında el-Sur köyünde çıkan çatışmada "askeri meclis"ten iki silahlı unsur öldü.

"Askeri meclis" unsurları bunun üzerine köydeki sözde askeri polisin karargahını kuşattı.

Terör örgütü PKK/YPG da durumu yatıştırmak ve kontrol altına almak için köye Haseke ilinden takviye teröristler gönderdi.

ARKA PLANDA GERİLİM YÜKSELİYOR

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/PKK'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde askeri meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis bu nedenle, Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

Saha kaynaklarına göre, "askeri meclisin" sözde polis unsurlarıyla çatışmasında bu rahatsızlık etkili oldu.

"Askeri meclisteki" silahlı Araplar, alan hakimiyetlerini sözde polise karşı koyarak gösterdi.

SAHNEYE SÜRÜLEN SANADİD GÜÇLERİ VE DEYRİZOR "ASKERİ MECLİSİ"

Deyrizor "askeri meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretleri Araplarından oluşuyor.

Sanadid Güçlerini ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretindeki Araplar oluşturuyor.

Deyrizor Askeri Meclisinin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçlerinin ise 2-3 bin civarında silahlı unsuru olduğu değerlendiriliyor.