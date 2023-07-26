İSTANBUL 37°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2023 Çarşamba / 9 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9521
  • EURO
    29,8365
  • ALTIN
    1703.54
  • BIST100
    6736.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Deyrizor'da tansiyon yükseliyor! ABD ve PKK ile işbirliği yapan Araplar arasında bekleyiş sürüyor
Dünya

Deyrizor'da tansiyon yükseliyor! ABD ve PKK ile işbirliği yapan Araplar arasında bekleyiş sürüyor

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bir kısmını terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında tuttuğu alanda, ABD ve YPG/PKK destekli Araplar içinde gerilim artıyor.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:51 - Güncelleme:
Deyrizor'da tansiyon yükseliyor! ABD ve PKK ile işbirliği yapan Araplar arasında bekleyiş sürüyor
ABONE OL

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PKK/YPG güdümündeki sözde Deyrizor Askeri Meclisi grubu ile yine örgütün kontrolündeki "askeri polis" arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Deyrizor'un batı kırsalında el-Sur köyünde çıkan çatışmada "askeri meclis"ten iki silahlı unsur öldü.

"Askeri meclis" unsurları bunun üzerine köydeki sözde askeri polisin karargahını kuşattı.

Terör örgütü PKK/YPG da durumu yatıştırmak ve kontrol altına almak için köye Haseke ilinden takviye teröristler gönderdi.

ARKA PLANDA GERİLİM YÜKSELİYOR

ABD'nin maddi ve askeri desteğiyle YPG/PKK'nın güdümünde faaliyet gösteren sözde askeri meclis, yerine Sanadid Güçlerinin geçirileceği ya da saha hakimiyetini kaptıracağı düşüncesiyle bir süredir diken üzerinde duruyor.

Sözde meclis bu nedenle, Sanadid Güçlerinin, Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgelere silahlı unsur sevk etmesine karşı çıkıyor.

Saha kaynaklarına göre, "askeri meclisin" sözde polis unsurlarıyla çatışmasında bu rahatsızlık etkili oldu.

"Askeri meclisteki" silahlı Araplar, alan hakimiyetlerini sözde polise karşı koyarak gösterdi.

SAHNEYE SÜRÜLEN SANADİD GÜÇLERİ VE DEYRİZOR "ASKERİ MECLİSİ"

Deyrizor "askeri meclisi", Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğu tarafındaki Akidat, Buseraya ile Bekkara aşiretleri Araplarından oluşuyor.

Sanadid Güçlerini ise Haseki ilindeki Şümmar aşiretindeki Araplar oluşturuyor.

Deyrizor Askeri Meclisinin yaklaşık 4 bin, Sanadid Güçlerinin ise 2-3 bin civarında silahlı unsuru olduğu değerlendiriliyor.

  • Deyrizor ilinde
  • ABD-YPG/PKK gerilimi
  • Suriye krizi
  • Araplarda gerilim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.