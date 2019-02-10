Deyrizor'da terör örgütü DEAŞve terör örgütü YPG/PKK'nın çatışması yeniden başladı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile YPG/PKK'lı teröristler, Irak sınırına hakim Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütü DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz'a 4 gün aranın ardından yeniden saldırmaya başladı.

Koalisyon güçleri, dün akşam saatlerinden bu yana beldeye havadan ve karadan saldırılar düzenliyor.

YPG/PKK ile DEAŞ arasında yer yer çatışmalar yaşanırken, koalisyon destekli YPG/PKK'lı teröristler ilerleme kaydedemedi.

YPG/PKK, 4 gün önce DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlığa başlamış, iki terör örgütü arasındaki çatışmalar ve koalisyon saldırıları geçici olarak durmuştu.

Terör örgütü YPG/PKK, daha önce de DEAŞ'lı teröristlerin güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, önümüzdeki hafta içerisinde DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti

DEYRİZOR'DA SON DURUM

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz’da varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

DEAŞ'ın elindeki Bagoz beldesinde sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.