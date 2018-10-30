Deyrizor'da YPG/PKK- DEAŞ çatışması 50'ci gününde

Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ, Suriye'nin enerji zengini Deyrizor ilindeki hakimiyet mücadelesini son 50 gündür sürdürüyor.

YPG/PKK ve DEAŞ, Deyrizor'un doğu kırsalındaki Heccin ilçesi ve çevresindeki beldelerde 11 Eylül'den bu yana çatışıyor.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklara göre, YPG/PKK, Heccin ilçe merkezi, Şiife, Bagoz ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini DEAŞ'ın elinden almak için 6 bin teröristiyle saldırıyor.

İki terör örgütü arasında söz konusu bölgelerde süren çatışmalarda şu ana kadar en az 150 YPG/PKK'lı teröristin öldüğü öğrenildi.

YPG/PKK, ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen ilerleme kaydedemiyor. DEAŞ'ın sert karşılık vermesi nedeniyle örgüt, ele geçirdiği yerlerden kısa süre sonra çekiliyor.

ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ömer petrol sahası da tehdit altında

Kaynaklar, DEAŞ'ın kötü hava koşullarını fırsat bilerek 21 Ekim'den itibaren YPG/PKK'ya karşı bomba yüklü araç saldırılarını artırdığını kaydetti.

Bu kapsamda DEAŞ, geçen cumartesi, Deyrizor'daki Ömer petrol sahası yakınlarında bir araç patlatmış, onlarca YPG/PKK'lı ölmüştü.

Terör örgütü YPG/PKK, Ömer sahası civarındaki çatışmalardan kaçan yaklaşık 400 üyesinden 150'sini yakalayarak, Ömer sahasında ve Ziban beldesindeki sözde cezaevlerine götürdü.

Çatışmaların ve bombalı araç saldırılarının Ömer sahasına kadar ulaşması, sahada konuşlu ABD askerlerine de tehdit oluşturuyor.

Deyrizor'da durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

YPG/PKK, Bagoz belde merkezini 27 Eylül'de ele geçirmişti. Halihazırda, DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

DEAŞ ise Suriye'de 3 bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ünü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.