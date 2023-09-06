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Dünya

Deyrizor'daki çatışmalara ilişkin Rusya'dan açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalara ilişkin, 'Rusya, Suriye'de henüz tam olarak uygulanmayan Soçi anlaşmalarına uymaya devam ediyor' açıklamasında bulundu.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 14:18 - Güncelleme:
Deyrizor'daki çatışmalara ilişkin Rusya'dan açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yeni yardımlar açıklayabileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

ABD'nin Kiev'e ne kadar gerekiyorsa yardım etme niyetini birçok defa duyduklarını kaydeden Peskov, "Bir başka deyişle, onlar (ABD) fiilen savaş durumunda olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekler ve savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler." ifadesini kullandı.

Peskov, bu yardımların "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini dile getirdi.

- "ERMENİSTAN-ABD ASKERİ TATBİKATI ENDİŞE YARATIYOR"

Ermenistan'ın topraklarında ABD ile 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirecek olmasını da değerlendiren Peskov, "Elbette bu tür haberler özellikle mevcut durumda endişe yaratıyor. Bu nedenle bu haberi derinlemesine analiz edip durumu izleyeceğiz." diye konuştu.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altındaki Arap aşiretleri ile örgüt arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar hakkında da konuşan Peskov, "Rusya, Suriye'de henüz tam olarak uygulanmayan Soçi anlaşmalarına uymaya devam ediyor. Aynı zamanda Rusya, ülkede düzeni tesis etmede, terörist unsurlarla mücadele etmede Suriye'nin meşru yönetimine tutarlı bir şekilde yardım etme çizgisini sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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