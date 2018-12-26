Terör örgütü YPG/PKK, Buhatir belde merkezini de ele geçirdi

Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde YPG/PKK ile DEAŞ terör örgütleri arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'a bağlı ve DEAŞ'ın son kalesi Heccin ilçe merkezini önceki gün ele geçirmesinin ardından, ilçe merkezinin doğusundaki Buhatir belde merkezini de çatışmalar sonucu ele geçirdi.

Belde merkezinin el değiştirmesinin ardından iki terör örgütü arasındaki çatışmalar Buhatir'in doğusundaki Buhasan belde merkezinde yoğunlaşırken, YPG/PKK'lı teröristler, Bağoz beldesine girerek bir kısmını işgal etti.

DEAŞ, Deyrizor'da Şiife, Bağoz, Süse ve Buhasan beldeleri ile çevrelerindeki bazı köylerde varlığını sürdürüyor.

Deyrizor'daki son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için operasyon başlatmıştı.

YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgal ediyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.