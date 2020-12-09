Deyrizorlu Araplar direniyor! YPG/PKK işgal ettiği yerlerde insanlığı yok etti

09 Aralık 2020 Çarşamba 16:03 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 16:05

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor'un doğu kırsalındaki Ebu Hamam beldesinde toplanan yaklaşık 500 kişi, terör örgütüne karşı gösteri düzenledi.

Göstericiler, terör örgütünün bölge halkını su ve iletişim gibi temel hizmetlerden mahrum bırakmasına tepki gösterdi.

Toprakları YPG/PKK tarafından işgal edilen Araplar, terör örgütü karşıtı slogan atarak, Suriyeliler arasında ayrımcılık yapılmasını ve bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto etti.

Irak sınırına hakim Deyrizor kırsalında örgüt işgalindeki Şaitat bölgesinde 5 Aralık'ta toplanan yaklaşık 1000 kişi de YPG/PKK'nın bölge halkını yakıtsız bırakmasını protesto ederek, örgütün petrol yataklarını işgalinin son bulmasını istemişti.

Deyrizor il merkezi Esed rejimi güçlerinin kontrolünde, Deyrizor ilinin Fırat Nehri'nin doğusunda kalan toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.