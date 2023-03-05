Dibeybe: Libya'yı yönetmek isteyen her asker seçimlere girmeden önce üniformasını çıkarmalıdır

Başbakan Dibeybe, Misrata kentinde Libya'da Muammer Kaddafi dönemine son veren 2011'deki 17 Şubat Devrimi ile ilgili düzenlenen bir forumda konuşma yaptı.

Seçimlerle ilgili bir anayasal temelin halk referandumuna sunulması gerektiğini vurgulayan Dibeybe, seçim yasalarının "bir kişiye göre uyarlanmasını" kabul etmediğini söyledi.

Dibeybe, Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği Anayasa Beyannamesi'ndeki 13. değişikliğe işaret ederek, "Askeri yönetimin geri dönüşünü asla kabul etmeyeceğiz, askeri kararlarla yıllarımızı heba ettik. Libya'yı yönetmek isteyen her asker seçimlere girmeden önce üniformasını çıkarmalıdır." ifadelerini kullandı.

Başbakan Dibeybe ayrıca, "Libya'da seçim yasaları ile ilgili anayasal temelde bir anlaşmaya varılırsa yarın istifa etmeye hazır olduğunu" kaydetti.

- ANAYASA BEYANNAMESİ'NDEKİ 13. DEĞİŞİKLİK



Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Anayasa Beyannamesi'nde yapılan 13. değişiklik, devlet başkanı ve başbakanın yetkileri, yasama organının bileşenleri ve işlevlerinin tanımlanmasını içeriyor. Ancak değişiklikte askerlerin seçimlerde aday olup olamayacağına ilişkin herhangi bir ifade yer almıyor.

Değişiklik, devlet başkanının barış ve savaş hali ilan etme yetkisini ve Ulusal Meclisin yerinin başkent Trablus, bir sonraki Temsilciler Meclisinin merkezinin ise Bingazi kentinde olmasını kapsıyor.

Ayrıca, senato üye sayısının doğuda Berka, batıda Trablus ve güneyde Fizan olmak üzere Libya'nın üç bölgesi arasında eşit olarak belirlenmek üzere 900 kişiden oluşmasını kapsayan değişiklik, Temsilciler Meclisinin nüfus yoğunluğuna göre seçilen 200 üyeden oluşmasını öngörüyor.

Libya'da Muammer Kaddafi rejiminin (1969-2011) devrilmesinin ardından ilan edilen "Anayasa Beyannamesi" ülkede geçici anayasa hükmünde.

- LİBYA'DAKİ SEÇİM ÇIKMAZI



Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.